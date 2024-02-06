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Суд определил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия. Экс-президент обжалует

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 17:45
Суд определил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия. Экс-президент обжалует
Дональд Трамп, фото Getty Images

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет президентского иммунитета по федеральному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение суда и на CNN

Детали: В 57-страничном решении, принятом судьями единогласно, напоминается о сотнях участников штурма Капитолия, которые подлежали уголовному преследованию. Судьи считают, что Трамп не может ссылаться на президентский иммунитет для освобождения от ответственности за те события.

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"В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый в уголовном правонарушении", – говорится в решении.

Апелляционный суд Колумбии указывает, что Трамп действительно имел иммунитет на посту президента, но он "больше не защищает его от этого уголовного преследования".

Обновление: Дональд Трамп обжалует решение Федерального апелляционного суда округа Колумбия, заявил представитель кампании Трампа Стивен Чунг.

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"Если президенту не будет предоставлен иммунитет, то каждый будущий президент, который покинет пост, будет немедленно обвинен противоположной стороной. Без полного иммунитета президент Соединенных Штатов не сможет должным образом функционировать!", – сказал Чунг.

Апелляционный суд Колумбии дал Трампу время до 12 февраля, чтобы подать в Верховный суд США запрос об апелляции – это даст адвокатам время подготовить основательное апелляционное заявление. 

В противном случае дело возвращается в суд первой инстанции в Вашингтоне для дальнейшего рассмотрения.

Предыстория:

  • 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий в Вашингтоне во время объявления результата выборов президента. В результате этого погибли 5 человека. Джо Байден называл штурм Капитолия попыткой государственного переворота в США.
  • В начале августа 2023 года спецпрокурор Министерства юстиции США предъявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.
  • Адвокаты экс-президента США утверждали, что тот не подлежит уголовной ответственности, поскольку на него распространяется "абсолютный иммунитет" как главы исполнительной власти. Они же говорили, что единственным способом привлечь Трампа к ответственности был импичмент, который провалился в последние дни президентства республиканца.
  • Рассмотрение федерального дела в отношении штурма Капитолия, в котором фигурирует Трамп, должно было начаться 4 марта 2024 года – в разгар предвыборной кампании. Но из-за апелляций и ходатайства защиты экс-президента судья Таня Чуткан отложила его на неопределенный срок.

Темы: ТрампСШАсудвиборы
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