Суд определил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия. Экс-президент обжалует

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет президентского иммунитета по федеральному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение суда и на CNN

Детали: В 57-страничном решении, принятом судьями единогласно, напоминается о сотнях участников штурма Капитолия, которые подлежали уголовному преследованию. Судьи считают, что Трамп не может ссылаться на президентский иммунитет для освобождения от ответственности за те события.

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"В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый в уголовном правонарушении", – говорится в решении.

Апелляционный суд Колумбии указывает, что Трамп действительно имел иммунитет на посту президента, но он "больше не защищает его от этого уголовного преследования".

Обновление: Дональд Трамп обжалует решение Федерального апелляционного суда округа Колумбия, заявил представитель кампании Трампа Стивен Чунг.

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"Если президенту не будет предоставлен иммунитет, то каждый будущий президент, который покинет пост, будет немедленно обвинен противоположной стороной. Без полного иммунитета президент Соединенных Штатов не сможет должным образом функционировать!", – сказал Чунг.

Апелляционный суд Колумбии дал Трампу время до 12 февраля, чтобы подать в Верховный суд США запрос об апелляции – это даст адвокатам время подготовить основательное апелляционное заявление.

В противном случае дело возвращается в суд первой инстанции в Вашингтоне для дальнейшего рассмотрения.

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