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Нидерланды обвинили Китай в кибершпионаже: хакеры залезли в сеть военных

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 18:25

В 2023 году китайские кибершпионы, которых поддерживает государство, получили доступ к нидерландской военной сети, заявили нидерландские спецслужбы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Это первый случай, когда Нидерланды публично обвинили Китай в кибершпионаже на фоне роста напряженности в сфере национальной безопасности между двумя странами.

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Агентства, известные под аббревиатурами MIVD и AIVD, заявили, что хакеры разместили вредоносное программное обеспечение, которое скрывало их деятельность, в сети вооруженных сил, которую использовали 50 человек для проведения несекретных исследований.

MIVD и AIVD подчеркивают, что этот инцидент не является независимым, а является "частью более широкой тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников".

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила: "Важно обеспечить, чтобы шпионская деятельность такого рода, совершенная Китаем, стала достоянием общественности, поскольку это поможет повысить международную устойчивость к этому виду кибершпионажа".

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Пекин обычно отрицает обвинения в кибершпионаже и заявляет, что выступает против всех форм кибератак.

Предыстория:

  • В апреле прошлого года агентство AIVD заявило в своей ежегодной оценке, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности Нидерландов, осуществляя попытки шпионажа, направленные на высокотехнологичные компании и университеты.
  • Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал Китай "иногда очень враждебной" страной на фоне шпионского скандала, в котором фигурирует ультраправый политик.
  • Немецкая разведка сообщила, что Пекин тайно пытается сделать западную политику более дружественной к Китаю, работая над привлечением на свою сторону европейских политиков.

Темы: хакерыкибербезопасностьКитайНидерланды
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