Нидерланды обвинили Китай в кибершпионаже: хакеры залезли в сеть военных
В 2023 году китайские кибершпионы, которых поддерживает государство, получили доступ к нидерландской военной сети, заявили нидерландские спецслужбы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Это первый случай, когда Нидерланды публично обвинили Китай в кибершпионаже на фоне роста напряженности в сфере национальной безопасности между двумя странами.
Агентства, известные под аббревиатурами MIVD и AIVD, заявили, что хакеры разместили вредоносное программное обеспечение, которое скрывало их деятельность, в сети вооруженных сил, которую использовали 50 человек для проведения несекретных исследований.
MIVD и AIVD подчеркивают, что этот инцидент не является независимым, а является "частью более широкой тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников".
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила: "Важно обеспечить, чтобы шпионская деятельность такого рода, совершенная Китаем, стала достоянием общественности, поскольку это поможет повысить международную устойчивость к этому виду кибершпионажа".
Пекин обычно отрицает обвинения в кибершпионаже и заявляет, что выступает против всех форм кибератак.
Предыстория:
- В апреле прошлого года агентство AIVD заявило в своей ежегодной оценке, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности Нидерландов, осуществляя попытки шпионажа, направленные на высокотехнологичные компании и университеты.
- Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал Китай "иногда очень враждебной" страной на фоне шпионского скандала, в котором фигурирует ультраправый политик.
- Немецкая разведка сообщила, что Пекин тайно пытается сделать западную политику более дружественной к Китаю, работая над привлечением на свою сторону европейских политиков.