Нидерланды обвинили Китай в кибершпионаже: хакеры залезли в сеть военных

В 2023 году китайские кибершпионы, которых поддерживает государство, получили доступ к нидерландской военной сети, заявили нидерландские спецслужбы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Это первый случай, когда Нидерланды публично обвинили Китай в кибершпионаже на фоне роста напряженности в сфере национальной безопасности между двумя странами.

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Агентства, известные под аббревиатурами MIVD и AIVD, заявили, что хакеры разместили вредоносное программное обеспечение, которое скрывало их деятельность, в сети вооруженных сил, которую использовали 50 человек для проведения несекретных исследований.

MIVD и AIVD подчеркивают, что этот инцидент не является независимым, а является "частью более широкой тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников".

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила: "Важно обеспечить, чтобы шпионская деятельность такого рода, совершенная Китаем, стала достоянием общественности, поскольку это поможет повысить международную устойчивость к этому виду кибершпионажа".

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Пекин обычно отрицает обвинения в кибершпионаже и заявляет, что выступает против всех форм кибератак.

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