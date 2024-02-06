Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты обстреляли Купянщину, ранена 71-летняя женщина

Татьяна ОлейникВторник, 6 февраля 2024, 18:37

Россияне утром 6 февраля обстреляли Купянский район Харьковской области, 71-летняя женщина ранена.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 6 февраля примерно в 9:00 российские военные обстреляли село Песчаное Купянского района. Получила ранение 71-летняя женщина. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии".

Реклама:

Детали: Также 5 февраля около 21:00 вооруженные силы РФ нанесли удар по деревне Глушковка Куриловской территориальной громады. В результате этого обстрела повреждены складские помещения и трактор сельхозпредприятия. Предварительно, враг бил по деревне из РСЗО.

Утром 6 февраля российские военнослужащие продолжили обстреливать с. Глушковка. Пострадали шесть жилых домов, горел автомобиль.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Этой ночью оккупанты разрушили трехэтажный отель на Харьковщине. Спасатели достали тело 2-месячного ребенка из-под завалов.

Темы: обстрелвойнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

обстрел
От обстрела в Токаревке на Херсонщине погиб мужчина, еще двое пострадали
Россияне всадили дроном по машине в Марганце, двое раненых из-за обстрела города
Россияне снарядами ранили двух пожилых людей на Херсонщине
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: