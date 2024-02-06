Оккупанты обстреляли Купянщину, ранена 71-летняя женщина

Россияне утром 6 февраля обстреляли Купянский район Харьковской области, 71-летняя женщина ранена.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 6 февраля примерно в 9:00 российские военные обстреляли село Песчаное Купянского района. Получила ранение 71-летняя женщина. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии".

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Детали: Также 5 февраля около 21:00 вооруженные силы РФ нанесли удар по деревне Глушковка Куриловской территориальной громады. В результате этого обстрела повреждены складские помещения и трактор сельхозпредприятия. Предварительно, враг бил по деревне из РСЗО.

Утром 6 февраля российские военнослужащие продолжили обстреливать с. Глушковка. Пострадали шесть жилых домов, горел автомобиль.

Напомним:

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