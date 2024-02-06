Корниенко рассказал, когда Рада возьмется за отставку министра Лапутиной

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко говорит, что парламент рассмотрит увольнение Юлии Лапутиной с должности министра по делам ветеранов 7 февраля.

Источник: Корниенко на мероприятии по приоритетам трансформации государственного управления во вторник в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Завтра мы осуществим кадровое решение в этом вопросе (увольнение Юлии Лапутиной с дожности министра)".

Детали: В то же время, по словам первого зампредседателя ВР, вопрос назначения нового министра по делам ветеранов будет рассматриватся позже.

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Что предшествовало: 5 февраля стало известно, что министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление об отставке с занимаемой должности.

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.

Лапутина имеет звание генерала.