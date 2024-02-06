Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Молдова привлекла к оборонной модернизации поляков

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 19:23

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с польской оружейной компанией MESKO S.A.

Источник: Newsmaker, цитирует "Европейская правда"

Детали: Кроме представителей компании MESKO S.A., на встрече присутствовали посол Польши Томаш Кабхдей и военный атташе Польши. 

Реклама:

Как сообщил Носатый, на встрече обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и перспективы его активизации, а также реформы в Национальной армии. 

"Кроме того, во время встречи мы ознакомились с деятельностью компании MESKO S.A., с которой подписали соглашение о сотрудничестве в контексте задачи модернизации оборонного ведомства", – добавил молдавский министр. 

Других деталей соглашения не сообщается.

ВИДЕО ДНЯ

MESKO S.A. имеет более чем столетнюю историю, ее называют крупнейшим польским производителем боеприпасов и противотанковых и зенитных ракет.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет Молдовы на 2024 год составит около 2 млрд леев (почти 105 тысяч евро), тогда как в предыдущем году он составлял 1,7 млрд леев.

Предыстория:

Темы: МолдоваПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Молдова
Молдова опровергла фейк о якобы транзите F-16 для Украины
Украина и Молдова присоединились к санкциям против алмазного гиганта РФ
СМИ: Три молдавских компании продали России авиазапчастей на $15 млн
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: