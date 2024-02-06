Молдова привлекла к оборонной модернизации поляков

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с польской оружейной компанией MESKO S.A.

Источник: Newsmaker, цитирует "Европейская правда"

Детали: Кроме представителей компании MESKO S.A., на встрече присутствовали посол Польши Томаш Кабхдей и военный атташе Польши.

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Как сообщил Носатый, на встрече обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и перспективы его активизации, а также реформы в Национальной армии.

"Кроме того, во время встречи мы ознакомились с деятельностью компании MESKO S.A., с которой подписали соглашение о сотрудничестве в контексте задачи модернизации оборонного ведомства", – добавил молдавский министр.

Других деталей соглашения не сообщается.

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MESKO S.A. имеет более чем столетнюю историю, ее называют крупнейшим польским производителем боеприпасов и противотанковых и зенитных ракет.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет Молдовы на 2024 год составит около 2 млрд леев (почти 105 тысяч евро), тогда как в предыдущем году он составлял 1,7 млрд леев.

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