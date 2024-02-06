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Верховную Раду призвали открыться для медиа, несмотря на войну

Елена РощинаВторник, 6 февраля 2024, 20:09
Верховную Раду призвали открыться для медиа, несмотря на войну
Верховная Рада Украины, фото Getty Images

Журналисты и представители ряда общественных организаций в день открытия 11-й сессии Верховной Рады призвали парламент стать более открытым для медиа и общества, а меры безопасности усилить, включая подготовку укрытия.

Источник: Институт массовой информации, "Радио Свобода"

Детали: В совместном заявлении ряда общественных и медийных организаций содержится призыв к Верховной Раде "вернуться к обеспечению принципов открытости своей деятельности".

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Его авторы требуют, в частности: 

  • обеспечить возможность присутствия журналистов во время заседаний Верховной Рады и общения с народными депутатами в кулуарах парламента;
  • заблаговременно обнародовать повестки дня заседаний Верховной Рады;
  • способствовать и поддерживать привлечение организаций гражданского общества к заседаниям комитетов Верховной Рады.

По мнению авторов заявления, допуск журналистов в здание Верховной Рады Украины, заблаговременная публикация списка законопроектов, которые планируются к рассмотрению, обеспечат украинцев общественно важной информацией. 

"Так же важно, чтобы представители гражданского общества имели возможность участвовать в заседаниях парламентских комитетов, высказывать позиции относительно зарегистрированных законопроектов и инициатив, которые должны быть разработаны", - говорится в заявлении.

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В условиях обеспечения мер безопасности такая открытость парламента, считают заявители, повысит доверие общества к его деятельности и будет способствовать активному сотрудничеству организаций гражданского общества и народных депутатов.

Авторы заявления объясняют, что если в 2022 году введение ограничений можно было объяснить интересами национальной безопасности из-за широкомасштабного вторжения РФ, то работа парламента в закрытом режиме в 2024 году вызывает немало вопросов.

Дословно заявление: "Отсутствие доступа журналистов в Верховную Раду вредит демократии. Какой смысл говорить об опасности от присутствия медиа в зале парламента, когда о ходе и результатах рассмотрения законопроектов общество узнает из прямых трансляций народных депутатов в социальных сетях? 

К тому же парламент – слишком большая по количеству привлеченных людей структура, чтобы его заседания проходили незаметно. Поэтому вместо продолжения существующей ситуации недопуска журналистов в здание парламента следует обсуждать меры безопасности, например, подготовку укрытий".

Детали: Заявители отмечают, что возвращение общественности возможности коммуницировать с народными депутатами "понятным и прозрачным образом" будет признаком сохранения демократии.

Они убеждены, что "медиа должны получить возможность информировать общество о том, какие вопросы рассматривает единственный законодательный орган страны, какие аргументы звучат при обсуждении".

"Открытость парламента предусматривает доступность информации о его процедурах для общественности, а также создание условий для полноценной коммуникации народных депутатов Украины с украинским обществом", – говорится в заявлении.

Среди подписантов есть журналисты Bihus.info, Hromadske.ua, Радио NV, Вікна-новини, Тексты, Украинское радио, ICTV, Украинское радио, The Ukraїner, The Kyiv Independent, Суспільне, Slidstvo. info, а также Национальный союз журналистов Украины, Комиссия по журналистской этике, Центр прав человека ZMINA, ИМИ, Медиарух, "КрымСОС", "Донбасс СОС", "Схід-SOS", Медийная инициатива за права человека, ОПОРА, "Автомайдан", DEJURE и пр.

Темы: Верховная Радасвобода словавойна
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