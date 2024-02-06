Кобахидзе обвинил Украину в желании открыть "второй фронт" в Грузии

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал реакцию посольства Украины на утверждение грузинских спецслужб о перехвате взрывчатки, которую якобы везли из Украины для терактов в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news

Детали: Бывшего спикера грузинского парламента не удовлетворили призывы посольства Украины "воздерживаться от политизации этого дела".

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Он считает, что Киев не сделал бы такого заявления, будь у него посол в Грузии.

Прямая речь: "Когда кто-то пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны, это очень серьезное событие, и оно вызывает большую обеспокоенность.

Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства, что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране".

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Детали: Кобахидзе сказал, что выявленные Службой госбезопасности Грузии "факты" являются "еще одним подтверждением всего этого".

Предыстория:

5 февраля грузинская Служба государственной безопасности Грузии заявила, что задержала на границе с Россией груз со взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы, часть из них должны были доставить в Воронеж.

6 февраля посольство Украины в Грузии опубликовало заявление, в котором говорится, что Киев проверяет информацию и призывает Тбилиси "не политизировать" вопрос, а также готов к сотрудничеству с грузинскими правоохранителями.

На прошлой неделе руководящая партия "Грузинская мечта" официально представила кандидатуру до сих пор возглавлявшего партию Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра.

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