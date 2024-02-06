Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кобахидзе обвинил Украину в желании открыть "второй фронт" в Грузии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 20:40
Кобахидзе обвинил Украину в желании открыть второй фронт в Грузии
Ираклий Кобахидзе, фото "Радио Свобода"

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал реакцию посольства Украины на утверждение грузинских спецслужб о перехвате взрывчатки, которую якобы везли из Украины для терактов в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news

Детали: Бывшего спикера грузинского парламента не удовлетворили призывы посольства Украины "воздерживаться от политизации этого дела". 

Реклама:

Он считает, что Киев не сделал бы такого заявления, будь у него посол в Грузии.

Прямая речь: "Когда кто-то пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны, это очень серьезное событие, и оно вызывает большую обеспокоенность. 

Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства, что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Кобахидзе сказал, что выявленные Службой госбезопасности Грузии "факты" являются "еще одним подтверждением всего этого".

Предыстория:

  • 5 февраля грузинская Служба государственной безопасности Грузии заявила, что задержала на границе с Россией груз со взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы, часть из них должны были доставить в Воронеж.
  • 6 февраля посольство Украины в Грузии опубликовало заявление, в котором говорится, что Киев проверяет информацию и призывает Тбилиси "не политизировать" вопрос, а также готов к сотрудничеству с грузинскими правоохранителями.
  • На прошлой неделе руководящая партия "Грузинская мечта" официально представила кандидатуру до сих пор возглавлявшего партию Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра.

Читайте также: Еще более пророссийская Грузия: почему смена правительства в Тбилиси только ускорит сближение с Москвой.

Темы: ГрузияУкраинаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Грузия
В Грузии заявили об обнаружении взрывчатки, которую якобы везли из Украины в Воронеж
Премьер Грузии подтвердил свою отставку
Грузинские силовики говорят, что звонки о "минировании" в Батуми поступили из-за рубежа
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: