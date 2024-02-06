Залужный одобрил изменения в аккредитации журналистов во время военного положения

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный утвердил изменения в приказ о правилах аккредитации журналистов во время военного положения: доступ в желтую зону облегчен, убрана составляющая безопасности как основание недопуска журналистов на военные объекты.

Источник: "Детектор медиа"

Детали: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказом №51 от 3 февраля 2024 года утвердил изменения к приказу №73 от 3 марта 2022 года о правилах аккредитации журналистов во время действия военного положения.

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Согласно изменениям, отныне аккредитованным представителям медиа разрешается работа без сопровождения в общественных местах в "желтой" зоне, к которой есть свободный доступ гражданского населения, в пределах маршрута, согласованного командующим (командиром) группировки войск. Разрешение можно получить на основании заявления аккредитованного медийщика, которое будет рассматриваться в течение трех календарных дней с момента его подачи.

Работа же отдельных аккредитованных представителей медиа в "красной" зоне может быть разрешена исключительно в сопровождении соответствующих должностных лиц в виде исключения, "с целью объективного информирования населения и мирового сообщества о военных преступлениях, совершаемых Российской Федерацией, по ходатайству Министерства обороны Украины или Генерального штаба Вооруженных Сил Украины главнокомандующим Вооруженных Сил Украины или соответствующим командующим (командиром) группировки войск".

Во время работы в "красной" зоне представители медиа обязуются предоставить собранные фото- и видеоматериалы на проверку на наличие информации с ограниченным доступом, а также согласовать их распространение и обнародование с ответственным должностным лицом.

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Кроме этого, из приложения №1 забрали пункт 1.10., в котором говорилось о немедленном прекращении работы представителя медиа на военном объекте "в случае возникновения ситуации, которая может угрожать его жизни и здоровью...". Ранее директор ИМИ Оксана Романюк объясняла, что этот пункт командиры военных формирований использовали как повод отказывать журналистам в доступе к "красной" зоне.

Отметим, что в приложении №4 этого же приказа указано, что ВСУ и другие составляющие сил обороны не несут ответственность "за безопасность, жизнь и здоровье, обеспечение возвращения, а также вопросы страхования жизни, здоровья и имущества публичных лиц, к мнению которых прислушивается общественность (лидеры мнений, блогеры и т.д.)", поэтому за это лично отвечает аккредитованный представитель медиа.

Среди других утвержденных изменений: аккредитация журналистов будет осуществляться на срок до 12 месяцев вместо 6-ти.

Справка: С 3 марта 2023 года в Украине действовали измененные правила получения журналистами аккредитации во время действия военного положения. Командующие в районах ответственности определяли три зоны для пребывания представителей СМИ. В частности, в "красном" участке работа аккредитованных медийщиков была полностью запрещена, а в "желтой" можно было работать только в сопровождении пресс-офицера. Кроме этого, пресс-карта нового образца была утверждена со сроком действия до 6 месяцев.

После введения новых правил участники Медиадвижения (Медіарух), украинские и иностранные журналисты заявили о недопустимости чрезмерных ограничений работы медиа во время действия военного положения. Пересмотреть правила "зонирования" также призывали "Репортеры без границ" и Комитет защиты журналистов.

В ноябре Институт массовой информации передал Минобороны предложения по совершенствованию правил доступа журналистов в зону боевых действий. Также о подготовке предложений по улучшению доступа журналистов к линии фронта в декабре сообщал глава парламентского комитета свободы слова Ярослав Юрчишин.