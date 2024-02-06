Россияне запустили "Шахеды": летят с юга
Вторник, 6 февраля 2024, 23:04
Российские войска вечером 6 февраля запустили ударные БПЛА с юга Украины.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!"
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Детали: В 23:34 сообщили, что несколько групп "Шахедов" в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области. Группа "Шахедов" в Кировоградской области - курсом на северо-запад. Группа "Шахедов" в Херсонской области направляются на Николаевщину.
В 00:00 стало известно, что несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины двигаются в направлении Одесской области.