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Россияне запустили "Шахеды": летят с юга

Татьяна ОлейникВторник, 6 февраля 2024, 23:04
Россияне запустили Шахеды: летят с юга
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 6 февраля запустили ударные БПЛА с юга Украины.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!"

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Детали: В 23:34 сообщили, что несколько групп "Шахедов" в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области. Группа "Шахедов" в Кировоградской области - курсом на северо-запад. Группа "Шахедов" в Херсонской области направляются на Николаевщину.

В 00:00 стало известно, что несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины двигаются в направлении Одесской области.

Темы: Шахедвойнавоздушная тревога
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