В катастрофе вертолета погиб экс-президент Чили

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб во вторник в катастрофе вертолета.

Источник: Reuters

Детали: Вертолет, на борту которого находился 74-летний Пиньера и еще три человека, упал в озеро на юге Чили.

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Бывший президент был найден мертвым после того, как спасатели прибыли на место происшествия. Остальные трое пассажиров выжили.

Два источника сообщили Reuters, что пилотом был сам Пиньера, хотя официальные лица не подтвердили это.

Пинера часто проводил лето в Южном полушарии возле живописных озер на юге Чили и часто пилотировал собственный вертолет.

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