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В катастрофе вертолета погиб экс-президент Чили

Алена ИвашкивСреда, 7 февраля 2024, 00:22
В катастрофе вертолета погиб экс-президент Чили
Себастьян Пиньера, фото Getty Images

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб во вторник в катастрофе вертолета.

Источник: Reuters

Детали: Вертолет, на борту которого находился 74-летний Пиньера и еще три человека, упал в озеро на юге Чили. 

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Бывший президент был найден мертвым после того, как спасатели прибыли на место происшествия. Остальные трое пассажиров выжили.

Два источника сообщили Reuters, что пилотом был сам Пиньера, хотя официальные лица не подтвердили это.

Пинера часто проводил лето в Южном полушарии возле живописных озер на юге Чили и часто пилотировал собственный вертолет.

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Президент Габриэль Борич объявил трехдневный национальный траур. 

В пятницу начнется подготовка к похоронам бывшего лидера, который занимал пост президента два раза подряд с 2010 по 2022 годы.

Министр внутренних дел Каролина Тоха заявила, что тело экс-президента было извлечено из озера вблизи города Лаго Ранко: "Мы помним его за то, что он посвятил свою жизнь государственной службе".

Темы: авиа
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