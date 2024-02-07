Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада ввела санкции против высокопоставленных членов ХАМАСа

Алена ИвашкивСреда, 7 февраля 2024, 02:17
Канада ввела санкции против высокопоставленных членов ХАМАСа
Боевики ХАМАСа, Фото: israelinfo

Канада ввела санкции против 11 высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС.

Источник: Министерство иностранных дел Канады

Дословно: "Санкции касаются 11 лиц, занимающих руководящие позиции в ХАМАС или связанных организациях, и которые принимали непосредственное участие в планировании, финансировании и совершении террористических нападений на Израиль 7 октября

Реклама:

Вместе с международными партнерами Канада решительно действует для ограничения способности ХАМАС собирать и использовать средства для дальнейших нападений на Израиль".

Детали: Отмечается, что в санкционный перечень вошел военный руководитель ХАМАС Мухаммед Дейф, политический лидер группировки Яхья Синвар, военный глава "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури и другие. 

Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а им самим запрещается въезд в страну. Канада впервые вводит санкции против "негосударственных субъектов".

ВИДЕО ДНЯ

Канада официально признала ХАМАС террористической организацией еще в 2002 году, запретив любое сознательное сотрудничество с этой группировкой.

Темы: Канада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Яйца втридорога: НАБУ выявило схему завышенных пищевых закупок в Минобороны

Финансирование США для Украины: спикер хочет встречи с Байденом

Украинцы сняли в январе со счетов рекордное количество сбережений – НБУ

видеоАтаковали дронами "Магура": разведчики показали, как потопили "Цезаря Куникова"

В США Палата представителей объявила импичмент министру внутренней безопасности

Министра обороны США выписали из больницы

Все новости...

Читайте УП В Google News

Канада
Канадский бизнес рассматривает возможности для инвестиций в транспортную отрасль Украины
Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7
Канада может передать Украине ракеты "воздух-земля", которые хотели утилизировать
Последние новости
14:35
Парализовали границу: как блокада поляков влияет на торговлю Украины
14:24
аудиоГУР перехватило разговор пилотов о корабле "Цезарь Куников": Обломки и маслянистое пятно
14:07
Экс-генерал СБУ Наумов обвинил Татарова и Смирнова в организации его дискредитации. Последний отрицает
14:05
Тарнавский: По операционной зоне "Таврия" россияне нанесли больше авиаударов с начала года
13:58
Проводил стримы в "Бабьем Яру": киевлянина подозревают в антисемитизме и поддержке РФ
13:55
В МИДе пояснили, что означает название оттенка помады "российский красный" бренда МАС
13:54
Экономика Нидерландов вышла из рецессии
13:47
Более 100 журналистов пострадали во время полномасштабного вторжения – RSF
13:46
ЕС может наложить санкции на Северную Корею за ракеты для России
13:40
Россияне нанесли ущерб украинской культуре на 3,5 млрд долларов - ЮНЕСКО
Все новости...
Реклама: