Канада ввела санкции против высокопоставленных членов ХАМАСа

Канада ввела санкции против 11 высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС.

Источник: Министерство иностранных дел Канады

Дословно: "Санкции касаются 11 лиц, занимающих руководящие позиции в ХАМАС или связанных организациях, и которые принимали непосредственное участие в планировании, финансировании и совершении террористических нападений на Израиль 7 октября

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Вместе с международными партнерами Канада решительно действует для ограничения способности ХАМАС собирать и использовать средства для дальнейших нападений на Израиль".

Детали: Отмечается, что в санкционный перечень вошел военный руководитель ХАМАС Мухаммед Дейф, политический лидер группировки Яхья Синвар, военный глава "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури и другие.

Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а им самим запрещается въезд в страну. Канада впервые вводит санкции против "негосударственных субъектов".

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Канада официально признала ХАМАС террористической организацией еще в 2002 году, запретив любое сознательное сотрудничество с этой группировкой.