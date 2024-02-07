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ХАМАС ответил на соглашение о перемирии в Секторе Газа

Алена ИвашкивСреда, 7 февраля 2024, 03:48
ХАМАС ответил на соглашение о перемирии в Секторе Газа
Дети ждут еду в лагере беженцев в Секторе Газы, фото Getty Images

Палестинская боевая группировка ХАМАС заявила во вторник, что дала свой ответ на предложенное соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, которое также предусматривает освобождение заложников.

Источник: Reuters

Детали: Подробности ответа не известны.

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США заявили, что все еще верят в возможное достижение договоренностей.

В заявлении ХАМАС отметил, что ответил "в позитивном духе, обеспечив всеобъемлющее и полное прекращение огня, прекратив агрессию против нашего народа, обеспечив помощь, убежище и восстановление, снятие блокады Сектора Газа и достигнув обмена пленными".

ХАМАС стремится освободить как можно большее количество палестинских заключенных в Израиле.

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Офис премьер-министра Израиля заявил поздно вечером во вторник, что детали ответа ХАМАС "тщательно оцениваются официальными лицами, участвующими в переговорах".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится в туре по Ближнему Востоку, заявил, что обсудит ответ ХАМАС с официальными лицами Израиля во время своего визита в страну в среду.

Однако президент США Джо Байден описал ответ ХАМАС как "немного чрезмерный", не вдаваясь в подробности. "Мы не уверены, в этом. Сейчас продолжаются переговоры", - сказал он в Вашингтоне.

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что "впереди еще много работы, но мы продолжаем верить в то, что сделка возможна и действительно необходима".

Темы: ХАМАССектор Газа
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