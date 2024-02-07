США в ООН: Россия девять раз запускала по Украине ракеты, которые поставила КНДР

Россия по меньшей мере 9 раз запускала баллистические ракеты, поставленные КНДР, против Украины.

Источник: заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности, "Суспільне"

Прямая речь Вуда: "Россия и КНДР должны понести ответственность за свои действия, которые подрывают многолетние обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН. Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие к Совету Безопасности.

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Но даже при полном отсутствии какой-либо серьезной демонстрации заинтересованности Путина в мирном урегулировании войны, Украина продолжает искать путь к справедливому и прочному миру в соответствии с принципами Устава ООН

Даже когда мы сидим здесь, Россия продолжает пренебрегать международным правом, удваивая свои нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в Корейскую Народно-Демократическую Республику".

Детали: Роберт Вуд отметил, что за трагедию в Лисичанске 3 февраля, когда в результате попадания снаряда в хлебопекарню погибли по меньшей мере 28 человек, несет ответственность Кремль: "Кремль несет полную ответственность за бессовестную смерть и разрушения, вызванные в результате агрессивной войны Путина против Украины, развязанной в нарушение Устава ООН".

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Он отметил, что все стороны конфликта должны принимать возможные меры предосторожности для минимизации ущерба гражданскому населению. В противовес отсутствию прозрачности и неуважению к международному праву со стороны России, правительство Украины продемонстрировало готовность соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и полностью расследовать любые обвинения в нарушениях или злоупотреблениях, совершенных их силами.

Роберт Вуд заявил, что в то время, как Россия имитирует заботу об украинских гражданских лицах на оккупированных ею территориях, российские войска продолжают наносить огромные страдания украинскому гражданскому населению.

Он подчеркнул, что только Россия начала эту войну, и ее агрессия против Украины является вопиющим нарушением Устава ООН и территориальной целостности Украины. Именно целенаправленное стремление президента Путина уничтожить суверенное государство Украина и подчинить ее народ является причиной затягивания этой войны.