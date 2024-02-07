Оккупанты ночью атаковали 15 "Шахедами": 12 сбили − Генштаб
Российские оккупанты ночью запустили 15 беспилотников "Шахед" по Украине, 12 из них удалось уничтожить.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 февраля в Facebook
Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 12 ударных БпЛА.
Детали: Утром 7 февраля Россия наносит ракетный удар по Украине, по всей территории страны объявили воздушную тревогу.
В Харькове и в Черкасской области прогремели взрывы, сообщалось, что ракеты маневрировали над западными областями. Позже глава Львовской ОВА сообщил, что взрывы прогремели в Дрогобыче.
Также звуки взрывов слышали в Киеве и области. По словам мэра, в Киеве из-за ракетной атаки в Днепровском районе пострадали 2 человека, обломки сбитой ракеты повредили две высоковольтных линии, оставив часть потребителей без электроэнергии.
В Николаеве в результате российской ракетной атаки есть раненые люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети, сообщил городской голова города Александр Сенкевич.