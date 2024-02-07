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Защитники Украины ликвидировали еще 890 российских захватчиков, 7 танков и 22 ББМ

Елена РощинаСреда, 7 февраля 2024, 08:34
Защитники Украины ликвидировали еще 890 российских захватчиков, 7 танков и 22 ББМ
Украинский боец, иллюстративное фото 56 ОМПБр с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

По данным украинских военных, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте около 890 военнослужащих, 22 боевых бронированных машины, 20 артиллерийских систем, 7 танков, а также 33 единицы вспомогательной автомобильной техники.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 7 февраля

Детали: По подсчетам Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ на 714-й день войны, с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 391470 (+890) человек,
  • танков – 6372 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 11879 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 9387 (+20) ед,
  • РСЗО – 980 (+1) ед,
  • средств ПВО – 665 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177 (+4),
  • крылатых ракет – 1849 (+1),
  • кораблей/катеров – 24 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12486 (+33) ед,
  • специальной техники – 1497 (+1)

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 7 февраля 2024 года
Потери России в войне против Украины на 7 февраля 2024 года
Генштаб ВСУ

Темы: потери в войнеРосcиявойнаГенштаб
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