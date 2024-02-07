Защитники Украины ликвидировали еще 890 российских захватчиков, 7 танков и 22 ББМ
Среда, 7 февраля 2024, 08:34
По данным украинских военных, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте около 890 военнослужащих, 22 боевых бронированных машины, 20 артиллерийских систем, 7 танков, а также 33 единицы вспомогательной автомобильной техники.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 7 февраля
Детали: По подсчетам Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ на 714-й день войны, с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 391470 (+890) человек,
- танков – 6372 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 11879 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 9387 (+20) ед,
- РСЗО – 980 (+1) ед,
- средств ПВО – 665 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177 (+4),
- крылатых ракет – 1849 (+1),
- кораблей/катеров – 24 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12486 (+33) ед,
- специальной техники – 1497 (+1)
Данные уточняются.