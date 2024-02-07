Защитники Украины ликвидировали еще 890 российских захватчиков, 7 танков и 22 ББМ

По данным украинских военных, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте около 890 военнослужащих, 22 боевых бронированных машины, 20 артиллерийских систем, 7 танков, а также 33 единицы вспомогательной автомобильной техники.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 7 февраля

Детали: По подсчетам Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ на 714-й день войны, с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 391470 (+890) человек,

танков – 6372 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 11879 (+22) ед,

артиллерийских систем – 9387 (+20) ед,

РСЗО – 980 (+1) ед,

средств ПВО – 665 (+0) ед,

самолетов – 332 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177 (+4),

крылатых ракет – 1849 (+1),

кораблей/катеров – 24 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 12486 (+33) ед,

специальной техники – 1497 (+1)

Данные уточняются.