ISW: помощь США и партнеров для Украины является жизненно необходимой

Военная помощь США и партнеров для Украины в ближайшей перспективе будет иметь решающее значение, чтобы построить собственную оборонно-промышленную базу.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По мнению военных аналитиков, США остаются основным источником достаточно большого количества необходимого военного оборудования, такого как танки M1 Abrams, бронетранспортеры, передовые системы противовоздушной обороны Patriots, ударные системы дальнего радиуса действия - оборудование, которое в предыдущих пакетах помощи США было приоритетным.

Реклама:

ISW отмечает, что поскольку европейские партнеры продолжают наращивать поддержку Украины, помощь США в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно необходимой, чтобы помочь Украине построить свою оборонно-промышленную базу.

ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности неопределенный срок, если Украина успешно продолжит активно принимать меры, направленные на производство собственного оружия внутри страны, развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства и создавать совместные промышленные предприятия с западными партнерами.

США нужно будет поддерживать Украину в течение нескольких лет, поскольку Украина строит собственную оборонно-промышленную базу. Но требования Украины к международной защите в долгосрочной перспективе уменьшатся, поскольку она наращивает собственные возможности, чтобы стать самодостаточной.

ВИДЕО ДНЯ

ISW отметил, что конечный успех усилий Украины по развитию своей оборонно-промышленной базы, однако, зависит от способности Украины освободить стратегически важные территории, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Ключевые выводы ISW за 6 февраля: