ISW: помощь США и партнеров для Украины является жизненно необходимой
Военная помощь США и партнеров для Украины в ближайшей перспективе будет иметь решающее значение, чтобы построить собственную оборонно-промышленную базу.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По мнению военных аналитиков, США остаются основным источником достаточно большого количества необходимого военного оборудования, такого как танки M1 Abrams, бронетранспортеры, передовые системы противовоздушной обороны Patriots, ударные системы дальнего радиуса действия - оборудование, которое в предыдущих пакетах помощи США было приоритетным.
ISW отмечает, что поскольку европейские партнеры продолжают наращивать поддержку Украины, помощь США в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно необходимой, чтобы помочь Украине построить свою оборонно-промышленную базу.
ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности неопределенный срок, если Украина успешно продолжит активно принимать меры, направленные на производство собственного оружия внутри страны, развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства и создавать совместные промышленные предприятия с западными партнерами.
США нужно будет поддерживать Украину в течение нескольких лет, поскольку Украина строит собственную оборонно-промышленную базу. Но требования Украины к международной защите в долгосрочной перспективе уменьшатся, поскольку она наращивает собственные возможности, чтобы стать самодостаточной.
ISW отметил, что конечный успех усилий Украины по развитию своей оборонно-промышленной базы, однако, зависит от способности Украины освободить стратегически важные территории, которые сейчас оккупированы российскими войсками.
Ключевые выводы ISW за 6 февраля:
- Европейские и азиатские союзники США значительно активизировали свои усилия в поддержку Украины. Поскольку европейские партнеры продолжают наращивать поддержку Украины, американская помощь в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно важной для развития оборонно-промышленной базы (ОПБ) Украины.
- Армия США планирует значительно увеличить внутреннее производство 155-мм артиллерийских снарядов и компонентов к ним для Украины в 2024 и 2025 годах, если предложенный Конгрессом законопроект о дополнительных ассигнованиях будет принят.
- Российские власти платят Ирану примерно 4,5 миллиарда долларов в год за импорт иранских беспилотников "Шахед" для использования в Украине.
- Россия размораживает северокорейские активы и помогает Северной Корее избегать международных санкций в обмен на ракеты и артиллерийские боеприпасы для использования в Украине.
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул 6 февраля, что Россия нуждается в защите своих стратегических объектов, поскольку российские власти продолжают выражать обеспокоенность относительно внешних и внутренних угроз российской инфраструктуре.
- Кремль продолжает создавать информационные условия для возможных гибридных провокаций против стран Балтии и Грузии.
- Российско-израильские отношения, вероятно, продолжат ухудшаться на фоне все более антиизраильской позиции России в войне между Израилем и ХАМАСом.
- Недавно российские войска совершили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев по всей линии фронта.
- По сообщениям, российские власти платят около 4,5 миллиардов долларов в год за импорт иранских беспилотников "Шахед" для использования в Украине.
- Министерство иностранных дел (МИД) России продолжает прилагать усилия для интеграции оккупированной Украины в состав России и добиваться международного признания незаконной оккупации Украины Россией.