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Рада уволила члена ЦИК, который перебрался на "дистанционку в Майами"

Валентина РоманенкоСреда, 7 февраля 2024, 12:36
Рада уволила члена ЦИК, который перебрался на дистанционку в Майами
иллюстрация - "Схемы"

Верховная Рада уволила члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака, который выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения, не вернулся и продолжал получать зарплату.

Источник: народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Через 7 месяцев после расследования "Схемы" парламент наконец уволил Буглака Юрия с должности члена ЦИК".

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Детали: По данным нардепа, "за" постановление #10327 проголосовали 300 депутатов.

Предыстория:

  • Как выяснили журналисты "Схем", Юрий Буглак живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами в городке Голливуд.
  • В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты - суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.
  • Сам Буглак в комментарии "Схемам" заявил, что имеет "личные обстоятельства", и по его мнению он не нарушал украинских законов, потому что выехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешла на дистанционную работу.

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Темы: ЦИКВерховная Радавойна
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