Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов
Среда, 7 февраля 2024, 12:55
Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.
Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: "За" - 302 нардепа.
Реклама:
По словам Железняка, профильный комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства.
Сама, уже экс-министр, не пришла на отчет в Раду, добавил нардеп.
Что предшествовало: 5 февраля стало известно, что министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление об отставке с занимаемой должности.
ВИДЕО ДНЯ
Верховная Рада назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.