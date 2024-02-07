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Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов

Валентина РоманенкоСреда, 7 февраля 2024, 12:55
Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов
фото из ТГ Железняка

Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 302 нардепа.

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По словам Железняка, профильный комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства.

Сама, уже экс-министр, не пришла на отчет в Раду, добавил нардеп.

Что предшествовало: 5 февраля стало известно, что министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление об отставке с занимаемой должности.

ВИДЕО ДНЯ

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.

Темы: Кабинет министровВерховная Рада
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