Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов

Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 302 нардепа.

Реклама:

По словам Железняка, профильный комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства.

Сама, уже экс-министр, не пришла на отчет в Раду, добавил нардеп.

Что предшествовало: 5 февраля стало известно, что министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление об отставке с занимаемой должности.

ВИДЕО ДНЯ

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.