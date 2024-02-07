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Швейцария пригласила Китай принять участие в глобальном "саммите мира"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 13:11
Швейцария пригласила Китай принять участие в глобальном саммите мира
Игнацио Кассис, фото: Getty Images

Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в глобальном "саммите мира", усилив давление на Пекин, чтобы тот сыграл свою роль в прекращении войны в Украине, хотя ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не согласованы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Прямая речь министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса: "Китай имеет очень прочные отношения с Россией, но все равно готов внести свой вклад в прекращение этой войны".

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Детали: По словам министра, он обратился с такой просьбой во время встречи в среду с министром иностранных дел Китая Ван И. Кассис сказал, что Ван И "принял к сведению приглашение" и что он ожидает ответа через несколько дней.

В последние годы Китай пытался создать себе репутацию глобального миротворца. Но его план прекращения огня в Украине не нашел особой поддержки в Киеве, Вашингтоне и других западных столицах с тех пор, как он был объявлен в начале прошлого года.

Китайские власти пропустили встречу советников по национальной безопасности на Мальте в 2023 году, где чиновники из более 55 стран обсуждали стремление Украины заручиться поддержкой ее "формулы мира". Однако Китай присутствовал на летней встрече советников в Джидде.

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Пекин оказывает дипломатическую и экономическую поддержку России с тех пор, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в феврале 2022 года. В прошлом году импорт Китая из России в долларовом эквиваленте вырос больше всего за всю историю – этот скачок произошел на фоне того, что многие западные компании избегают ведения бизнеса с Россией, а их правительства наложили на Москву санкции за нападение на Украину.

Что предшествовало:

  • Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.
  • Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы. Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.
  • 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира". Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.

Темы: ШвейцарияКитаймеждународные отношения
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