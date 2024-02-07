В Киевской области возросло количество пострадавших в результате утренней атаки
До трех возросло количество пострадавших в Киевской области в результате ракетной атаки утром 7 февраля.
Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко
Прямая речь: "К сожалению, количество пострадавших выросло до 3 человек. Травмы незначительные: порезы лица, конечностей и легкие контузии. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
Увеличилось и количество поврежденных в результате падения обломков объектов.
Всего повреждено 58 частных домов, 6 квартир в 5 многоэтажных домах, дом культуры, учебное заведение, почтовое отделение, 12 легковых авто".
Детали: По его словам, на объектах частично выбиты окна, разрублены двери, повреждены крыши и стены.
Напомним: Утром было известно о двух пострадавших в результате атаки.
Предыстория:
- Утром 7 февраля Россия нанесла ракетный удар по Украине, по всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
- В Харькове и в Черкасской области прогремели взрывы, сообщалось, что ракеты маневрировали над западными областями. Позже глава Львовской ОВА сообщил, что взрывы прогремели в Дрогобыче.
- Также звуки взрывов слышали в Киеве и области. По словам мэра, в Киеве из-за ракетной атаки в Днепровском районе пострадали 11 человек, обломки сбитой ракеты повредили две высоковольтных линии, оставив часть потребителей без электроэнергии.
- В Николаеве в результате российской ракетной атаки есть погибший, раненые и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети, сообщил городской голова города Александр Сенкевич.
- В Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия била по Киеву и области крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, Воздушные силы сбили примерно 20 вражеских целей в этом регионе.