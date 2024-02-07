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В Киевской области возросло количество пострадавших в результате утренней атаки

Татьяна ОлейникСреда, 7 февраля 2024, 18:30
В Киевской области возросло количество пострадавших в результате утренней атаки
Последствия атаки по Киевской области 7 февраля. Фото - ГСЧС

До трех возросло количество пострадавших в Киевской области в результате ракетной атаки утром 7 февраля.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко

Прямая речь: "К сожалению, количество пострадавших выросло до 3 человек. Травмы незначительные: порезы лица, конечностей и легкие контузии. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

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Увеличилось и количество поврежденных в результате падения обломков объектов.

Всего повреждено 58 частных домов, 6 квартир в 5 многоэтажных домах, дом культуры, учебное заведение, почтовое отделение, 12 легковых авто".

Детали: По его словам, на объектах частично выбиты окна, разрублены двери, повреждены крыши и стены.

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Напомним: Утром было известно о двух пострадавших в результате атаки.

Предыстория:

Темы: Киевская областьвойнаракетный удар
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