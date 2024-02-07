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На фронте за сутки 80 столкновений, враг атакует на Авдеевском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 7 февраля 2024, 20:30
На фронте за сутки 80 столкновений, враг атакует на Авдеевском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений, больше всего атак враг совершил на Авдиевском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Купянском направлении защитники отбили 3 атаки у Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Лиманском направлении защитники отбили 7 атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны защитники отразили 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитники отбили 25 атак у Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника".

Темы: Генштаббоевые действия
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