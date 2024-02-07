Bloomberg пишет, что ЕС начал оценивать последствия возможного президенства Трампа

Европейская комиссия начала официальную оценку последствий выборов президента США в ноябре 2024 года, в частности того, каким может быть потенциальное президентство Дональда Трампа в случае его переизбрания.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам собеседника Bloomberg, Еврокомиссия в своей оценке последствий выборов в США уделяет особое внимание сценарию, в котором Трамп становится победителем.

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Как пояснил высокопоставленный чиновник ЕС, стиль экс-президента США становится все более агрессивным, и страны-члены Евросоюза разделяют мнение, что его возвращение в Белый дом может привести к очередному обострению торговли через Атлантический океан.

К примеру, Bloomberg узнал, что кампания Трампа планирует в случае победы принять ряд протекционистских мер против ЕС, среди которых – введение минимального тарифа в 10% и контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги.

Как напоминает агентство, при президентстве Дональда Трампа США ввели тарифы на сталь и алюминий из ЕС, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Евросоюз ответил собственными контрмерами, а в 2021 году достиг взаимопонимания в этом вопросе с администрацией Джо Байдена.

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Опасения европейцев по поводу возвращения Трампа в Белый дом появились после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Трамп во времена своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

Европейские чиновники волнуются, что США могут прекратить помощь Украине и даже попытаться выйти из НАТО, если Трамп победит на президентских выборах.

В частности, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если США выведут свои войска из Европы, это будет "ужасным сценарием" в условиях российской агрессии.