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Работнику Госдепа США предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 23:44
Работнику Госдепа США предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия
Штурм Капитолия 6 января 2021 года. ФОТО: BUSINESSINSIDER

Сотруднику службы дипломатической безопасности Государственного департамента США Кевину Олстропу объявили обвинение за вероятное проникновение на территорию Капитолия во время его штурма 6 января 2021 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Согласно рассекреченным судебным документам, Федеральное бюро расследования США впервые узнало о вероятной причастности Олстропа к штурму Капитолия из сообщений в социальных сетях и впоследствии обнаружило, что он работал на Госдепартамент.

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"Сотрудники ФБР также установили, что Олстроп в силу своей работы был знаком с обеспечением безопасности и защиты государственных чиновников или мест с повышенным уровнем безопасности вроде посольств", – говорится в обвинительном акте.

Прокуроры утверждают, что Олстропа обнаружили на видео с нагрудной камеры полиции возле Капитолия. На кадрах видно, как он покидал здание и гулял по территории с ограниченным доступом, снимая ее.

В Госдепе США на запрос CNN подтвердили, что знают об обвинениях, но подчеркивают, что речь идет о "стороннем подрядчике, который предоставлял услуги" по охране для ведомства.

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Олстроп – не единственный действующий или бывший федеральный служащий, фигурирующий в деле о штурме Капитолия, отмечает CNN. Среди других обвиняемых – бывший агент Управления по борьбе с экономическими преступлениями и бывший сотрудник Госдепартамента времен Дональда Трампа.

По последним данным Министерства юстиции США, по меньшей мере 1265 человек были объявлены виновными в преступлениях, связанных с беспорядками 6 января 2021 года, и более 900 из них признали себя виновными или были осуждены.

В начале августа 2023 года обвинения по делу о штурме Капитолия объявили и самому Дональду Трампу. Ему выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; заговор с целью нарушения прав.

Темы: США
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