Россияне запустили с юга ударные БПЛА, по Украине распространялась тревога
Российские войска вечером 7 февраля запустили ударные БПЛА, об угрозе сообщалось везде в регионах Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог
Детали: Об угрозе сообщали в Херсонской и Николаевской областях. По состоянию на 21:12 БПЛА Кировоградской области (через Устиновский район) в северо-западном направлении.
В 21:48 сообщили о БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный.
Позже сообщили, что БпЛА в западной части Кировоградской области, курс западный/северо-западный.
Угроза ударных БПЛА для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.
В 22.57 о воздушной тревоге объявили в Киевской области.
В 23:02 сообщили, что БпЛА в западной части Черкасской области, курс северо-западный также на границе Киевской, Черкасской и Винницкой областей, курс западный/северо-западный.
В 23:36 сообщили, что БпЛА через Немировский район Винницкой области, курс западный.
В 23:55 воздушную тревогу объявили в Одесской области.
00:02 8 февраля дословно ВС: "БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.
БпЛА в Винницкой области (Жмеринский район), курс северо-западный".
Детали: В 00:30 воздушная тревога была объявлена в большинстве областей, кроме западных некоторых центральных.
Дословно ВС 00:37: "БпЛА в Винницкой области изменили направление движения и движутся с севера в направлении Винницы через Калиновку.
БпЛА с Черного моря заходят в Николаевскую область курс северный".
Детали: Около часа ночи начались отбои тревоги в областях.
Дословно ВС 1:30: "Несколько групп БпЛА находятся на юге Николаевской области, курс постоянно меняется".