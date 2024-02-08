Россияне запустили с юга ударные БПЛА, по Украине распространялась тревога

Российские войска вечером 7 февраля запустили ударные БПЛА, об угрозе сообщалось везде в регионах Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог

Детали: Об угрозе сообщали в Херсонской и Николаевской областях. По состоянию на 21:12 БПЛА Кировоградской области (через Устиновский район) в северо-западном направлении.

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В 21:48 сообщили о БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный.

Позже сообщили, что БпЛА в западной части Кировоградской области, курс западный/северо-западный.

Угроза ударных БПЛА для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.

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В 22.57 о воздушной тревоге объявили в Киевской области.

В 23:02 сообщили, что БпЛА в западной части Черкасской области, курс северо-западный также на границе Киевской, Черкасской и Винницкой областей, курс западный/северо-западный.

В 23:36 сообщили, что БпЛА через Немировский район Винницкой области, курс западный.

В 23:55 воздушную тревогу объявили в Одесской области.

00:02 8 февраля дословно ВС: "БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.

БпЛА в Винницкой области (Жмеринский район), курс северо-западный".

Детали: В 00:30 воздушная тревога была объявлена в большинстве областей, кроме западных некоторых центральных.

Дословно ВС 00:37: "БпЛА в Винницкой области изменили направление движения и движутся с севера в направлении Винницы через Калиновку.

БпЛА с Черного моря заходят в Николаевскую область курс северный".

Детали: Около часа ночи начались отбои тревоги в областях.

Дословно ВС 1:30: "Несколько групп БпЛА находятся на юге Николаевской области, курс постоянно меняется".