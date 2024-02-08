США ликвидировали командира "Хезболлы" в Ираке, ответственного за атаки на американские базы

По сообщению Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), в результате их удара в среду в Багдаде был убит командир "Катаиб Хезболла", ответственный за нападения на американские войска.

Источник: CENTCOM, CNN

Детали: Как сообщается, силы Центрального командования США в среду вечером нанесли односторонний удар по Ираку в ответ на нападения на американских военнослужащих, в результате которого был убит командир "Катаиб Хезболла", ответственный за непосредственное планирование и участие в нападениях на американские войска в регионе.

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Дословно CENTCOM: "Пока нет никаких признаков сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения.

Соединенные Штаты будут продолжать принимать необходимые меры для защиты нашего народа. Мы без колебаний привлечем к ответственности всех, кто угрожает безопасности наших сил".

Детали: CNN пишет, что, по словам трех американских чиновников, мишенью удара в Багдаде в среду был Висам Мохаммед Сабер ас-Саеди. "Катаиб Хезболла" опубликовала заявление, в котором выразила траур по ас-Саеди, заявив, что его смерть "призывает нас оставаться непоколебимыми в джихадистском подходе".

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Местная полиция сообщила, что в результате удара был поражен внедорожник в Аль-Маштале, в шиитском районе на востоке Багдада.

Удар был нанесен в то время, когда США планировали ответные атаки против поддерживаемых Ираном боевиков, которые в прошлом месяце совершили нападение с помощью беспилотника на американскую заставу в Иордании, в результате которого погибли трое американских солдат.

США возложили ответственность за эту атаку на зонтичную группу поддерживаемых Ираном боевиков под названием "Исламское сопротивление в Ираке". Американский чиновник заявил, что этот удар был частью ответа, санкционированного президентом Джо Байденом на прошлой неделе в ответ на нападение в Иордании.

Американский чиновник сообщил CNN, что Ирак не был заранее уведомлен об ударе в среду по соображениям оперативной безопасности, но он подчеркнул, что США четко дали понять в разговорах с Ираком, что они ответят на атаку беспилотника в "время и в месте по собственному выбору".

Объединенное оперативное командование Ирака заявило, что рассматривает этот удар как "новую агрессию со стороны США". Представитель Тахсин аль-Хафаджи добавил, что этот шаг направлен на "подрыв всех договоренностей" между Ираком и США.

Издание также добавляет, что представитель администрации Байдена сообщил, что удар по командиру "Катаиб Хезболла" не является завершением серии акций возмездия, и в ближайшие дни будет осуществлено ещё больше ответных ударов.

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