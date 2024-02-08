Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине без миграционной реформы – Маркарова

Сенат США в четверг в 19:00 по Киеву повторно рассмотрит "чистый" законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без миграционной реформы.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова, The New York Times

Детали: По словам Маркаровой, большой пакет (Украина/Израиль/Тайвань/Миграционная реформа) ожидаемо не поддержан из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.

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Прямая речь: "Именно поэтому еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа "на замену", который предусматривает исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиардов долларов США) Израилю и Тайваню".

Детали: Маркарова пояснила, что Сенат поддержал процедурное решение за пересмотр решения по голосованию, которое необходимо для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрение по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы. Для этого нужно будет 60 голосов.

Прямая речь: "Вечернее заседание (Сената США – ред.) закрыто, лидер большинства Шуммер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона, в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля э. г.".

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Что предшествовало: В Сенате США не набралось достаточно голосов для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Дополнено: Как отмечает NYT, в среду Сенат "застрял" в голосовании по законопроекту о предоставлении десятков миллиардов долларов Украине и Израилю после того, как республиканцы заблокировали компромиссный вариант, который предусматривал оказание помощи в сочетании со "строгими мерами по охране границ", и объявили перерыв, так и не продвинувшись в рассмотрении пакета расходов на национальную безопасность.

Демократ Чак Шумер надеялся на быстрое голосование в среду за то, что он назвал своим "планом Б" для восстановления пакета помощи после провала соглашения по границе.

Но к вечеру среды работа зашла в тупик, поскольку республиканцы в Сенате не спешили с голосованием.

Дословно NYT: "Этот план, разработанный в течение четырех месяцев кропотливых двухпартийных переговоров, потерял поддержку республиканцев после того, как Трамп решительно выступил против него.

Он провалился при голосовании 50 на 49, не дотянув до 60 голосов, необходимых для продвижения, поскольку все республиканцы, кроме четырех, проголосовали за его отклонение".

Детали: После 19:00 Шумер заявил, что Сенат уходит на перерыв, чтобы "дать нашим коллегам-республиканцам ночь, чтобы разобраться в себе".

Члены обеих партий, которые отстаивали этот пакет, предупредили, что судьба Восточной Европы будет висеть на волоске, а также репутация Америки на мировой арене, если Конгресс не сможет продвинуться вперед.