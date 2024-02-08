За сутки россияне убили одного гражданского, еще 15 ранили

В результате российской агрессии за сутки по меньшей мере один человек погиб и 15 получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Донецкой - Вадим Филашкин, Харьковской - Олег Синегубов, Днепропетровской - Сергей Лысак, Одесской - Олег Кипер, Николаевской - Виталий Ким, Сумской - Алексей Дрозденко

Детали: На Херсонщине за минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов, выпустив 233 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

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По городу Херсон враг направил 33 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

В Донецкой области по меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате ночных обстрелов Селидово. Также в Авдеевке ранен человек.

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Лиманская громада Краматорского района подверглась 18 обстрелам, под огнем окраины Константиновской громады. В Часовоярской громаде Бахмутского района повреждены 2 частных дома. В Северской громаде поврежден дом в Серебрянке. В Звановке повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

На Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Нестерно, Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и др.

Оккупанты наносили авиаудары по Табаевке.

В 22:00 в результате обстрела г. Купянска поврежден частный дом и газовая труба. Легкие телесные повреждения получил 67-летний мужчина.

В 22:02 состоялся вражеский обстрел с. Глушковка Купянского района. Повреждена частная ферма. Взрывную травму получил 42-летний мужчина.

В 19:00 оккупанты нанесли удары по с. Куриловка, во время обстрела повреждено частное домовладение.

В 15:00 оккупанты обстреляли г. Волчанск, тип вооружения - РСЗО. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В 08:25 за пределами с. Григорьевка Купянского района уничтожено складское здание частного предприятия, 1 жилой дом уничтожен и 1 поврежден. Пострадавших нет.

На Днепропетровщине двое раненых в результате обстрела автомобиля.

Ночью под ударом агрессора оказалась Мировская громада Никопольского района. По одному из тамошних сел оккупанты несколько раз выстрелили из тяжелой артиллерии.

Люди не пострадали. В Криворожском районе работала ПВО. На остальных территориях было "более-менее спокойно".

В Одесской области в результате ночной дроновой атаки на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры. Без пострадавших.

Под вражеским ударом оказалась Николаевская область - тоже без пострадавших.

На Сумщине в течение дня 7 февраля враг совершил 17 обстрелов приграничья. Ночью россияне совершили 5 обстрелов. Зафиксировано 18 взрывов. Зафиксировано 154 взрыва. Без пострадавших.

Обновлено: Добавлена информация об обстреле Донетчины, изменено количество раненых.