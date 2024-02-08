Туск критикует действия республиканцев по помощи Украине: Рейган переворачивается в гробу

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов-республиканцев на фоне провала в Сенате США законопроекта, который среди прочего предусматривает помощь Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: "Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, видимо, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно", - написал он в Twitter (X).

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Напомним, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Перед этим президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законопроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.