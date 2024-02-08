В Киеве произошел взрыв в доме: погиб юноша

Юноша 2007 года рождения погиб в результате взрыва неизвестного предмета в многоэтажном доме в Киеве.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "В Киеве от взрыва неизвестного предмета погиб юноша".

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Детали: Сообщение о возгорании в результате взрыва неизвестного предмета на первом этаже 9-этажного жилого дома в Святошинском районе столицы поступило к спасателям в 23:24 7 февраля.

Из дома на безопасное расстояние эвакуировали 100 жителей.

фото ГСЧС

Во время тушения пожара обнаружили тело юноши 2007 года рождения.

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фото ГСЧС

Возгорание ликвидировали в 00:58.

"Причину трагедии будут устанавливать правоохранители", − подытожили в ГСЧС.