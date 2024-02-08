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Алиев в пятый раз побеждает на выборах в Азербайджане, в оппозиции против, Зеленский поздравил

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 11:59
Алиев в пятый раз побеждает на выборах в Азербайджане, в оппозиции против, Зеленский поздравил
Ильхам Алиев голосует на выборах 7 февраля 2024 года, фото с сайта президента Азербайджана

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, действующий глава государства Ильхам Алиев одерживает победу на досрочных президентских выборах.

Источник: азербайджанская служба "Радио Свобода", которую цитирует "Европейская правда", сайт ЦИК Азербайджана

Детали: По данным ЦИК с 93,35% избирательных участков, Ильхам Алиев набрал 92,05% голосов. Захид Орудж, который идет вторым, получил 2,19% голосов.

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Ильхам Алиев побеждает на досрочных выборах в Азербайджане
Ильхам Алиев побеждает на досрочных выборах в Азербайджане
infocenter.gov.az

Оппозиционная партия Народный фронт Азербайджана заявила, что не признает результаты внеочередных президентских выборов.

"Настоящих выборов не было, поскольку выборы проходили без конкуренции, свободы были полностью ограничены, в атмосфере страха, угроз и административного террора, а объявленные результаты не являются выражением воли народа и являются нелегитимными", – говорится в заявлении Народного фронта Азербайджана.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с переизбранием.

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По данным экзит-пола, действующий президент предварительно получил 93,9% голосов избирателей, а ни один из остальных шести кандидатов не набрал и 2%.

Ильхам Алиев унаследовал власть от отца Гейдара Алиева. Он четыре раза побеждал на выборах президента в Азербайджане: в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах. Конституционный референдум 2009 года отменил ограничения президентских сроков и позволил Ильхаму Алиеву баллотироваться в третий и четвертый раз.

Предыстория: 

  • В декабре 2023 года Ильхам Алиев неожиданно объявил о досрочных президентских выборах, хотя мог находиться на посту до 2025-го.
  • Парламентская ассамблея Совета Европы наложила на Азербайджан политические санкции из-за отказа допустить на выборы ее наблюдателей.
  • Азербайджанская делегация сама решила выйти из состава ПАСЕ, не дожидаясь решения.

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Темы: Азербайджанвиборы
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