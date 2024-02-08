Алиев в пятый раз побеждает на выборах в Азербайджане, в оппозиции против, Зеленский поздравил

Ильхам Алиев голосует на выборах 7 февраля 2024 года, фото с сайта президента Азербайджана

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, действующий глава государства Ильхам Алиев одерживает победу на досрочных президентских выборах.

Источник: азербайджанская служба "Радио Свобода", которую цитирует "Европейская правда", сайт ЦИК Азербайджана

Детали: По данным ЦИК с 93,35% избирательных участков, Ильхам Алиев набрал 92,05% голосов. Захид Орудж, который идет вторым, получил 2,19% голосов.

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Ильхам Алиев побеждает на досрочных выборах в Азербайджане infocenter.gov.az

Оппозиционная партия Народный фронт Азербайджана заявила, что не признает результаты внеочередных президентских выборов.

"Настоящих выборов не было, поскольку выборы проходили без конкуренции, свободы были полностью ограничены, в атмосфере страха, угроз и административного террора, а объявленные результаты не являются выражением воли народа и являются нелегитимными", – говорится в заявлении Народного фронта Азербайджана.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с переизбранием.

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Congratulations to @presidentaz Ilham Aliyev on his reelection, and best wishes for continued success and productive work for the benefit of the people of Azerbaijan. I value mutual support for our states' sovereignty and territorial integrity.



We appreciate Azerbaijan's… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024

По данным экзит-пола, действующий президент предварительно получил 93,9% голосов избирателей, а ни один из остальных шести кандидатов не набрал и 2%.

Ильхам Алиев унаследовал власть от отца Гейдара Алиева. Он четыре раза побеждал на выборах президента в Азербайджане: в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах. Конституционный референдум 2009 года отменил ограничения президентских сроков и позволил Ильхаму Алиеву баллотироваться в третий и четвертый раз.

Предыстория:

В декабре 2023 года Ильхам Алиев неожиданно объявил о досрочных президентских выборах, хотя мог находиться на посту до 2025-го.

Парламентская ассамблея Совета Европы наложила на Азербайджан политические санкции из-за отказа допустить на выборы ее наблюдателей.

Азербайджанская делегация сама решила выйти из состава ПАСЕ, не дожидаясь решения.

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