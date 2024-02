Алиев в пятый раз побеждает на выборах в Азербайджане, в оппозиции против, Зеленский поздравил

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, действующий глава государства Ильхам Алиев одерживает победу на досрочных президентских выборах.

Источник: азербайджанская служба "Радио Свобода", которую цитирует "Европейская правда", сайт ЦИК Азербайджана

Детали: По данным ЦИК с 93,35% избирательных участков, Ильхам Алиев набрал 92,05% голосов. Захид Орудж, который идет вторым, получил 2,19% голосов.

Оппозиционная партия Народный фронт Азербайджана заявила, что не признает результаты внеочередных президентских выборов.

"Настоящих выборов не было, поскольку выборы проходили без конкуренции, свободы были полностью ограничены, в атмосфере страха, угроз и административного террора, а объявленные результаты не являются выражением воли народа и являются нелегитимными", – говорится в заявлении Народного фронта Азербайджана.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с переизбранием.

Congratulations to @presidentaz Ilham Aliyev on his reelection, and best wishes for continued success and productive work for the benefit of the people of Azerbaijan. I value mutual support for our states' sovereignty and territorial integrity.



