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Посол Британии в НАТО: Украине следует снизить ожидания от саммита Альянса в Вашингтоне

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 12:06
Посол Британии в НАТО: Украине следует снизить ожидания от саммита Альянса в Вашингтоне
ПРАПОР НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Украине не стоит ожидать значительного прогресса по ее заявке на членство в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне.

Источник: посол Великобритании в НАТО Дэвид Кворри, "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Члены Альянса соберутся в столице США 9-11 июля, и хотя вопрос членства Украины в НАТО, вероятно, будет обсуждаться, Кворри сказал, что Киеву следует уменьшить свои ожидания.

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"Я не ожидаю большого скачка вперед в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах", – сказал посол.

В то же время, по словам Кворри, Великобритания "абсолютно убеждена, что законное место Украины – в НАТО".

"Это вопрос когда, а не если, и наша работа здесь заключается в том, чтобы продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к Альянсу", – сказал он.

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Союзники по НАТО уже давно выразили свою поддержку заявке Украины на членство в Альянсе, но до сих пор не смогли предложить четких сроков для вступления.

Кворри также выразил надежду, что помощь США Украине будет утверждена "как можно скорее".

"Мы очень надеемся на быстрый прогресс по этому пакету. Это будет очень важно как с точки зрения содержания, так и с точки зрения политического сигнала, который он пошлет о неизменной приверженности Запада к Украине, чтобы довести это дело до конца", – заявил он.

Что предшествовало:

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить от Вашингтонского саммита НАТО оборонные и политические решения.
  • На саммите в Вильнюсе в июле Альянс – из-за сопротивления лидеров США и Германии – отказался предоставить Украине приглашение к членству. Саммит также постановил, что для получения приглашения Украина должна выполнить требования Годовой национальной программы (ГНП).
  • Но в конце ноября на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. Именно на ее основе члены НАТО будут оценивать прогресс Киева по вступлению.

Больше читайте здесь: В НАТО без Венгрии: главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом.

Темы: ВеликобританияНАТОдипломатические отношенияСША
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