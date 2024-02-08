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Российский ударный "Аллигатор" был уничтожен на Авдеевском направлении

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 февраля 2024, 12:17
Российский ударный Аллигатор был уничтожен на Авдеевском направлении
Ка-52 иллюстративное фото из Википедии

На Авдеевском направлении бойцы сухопутных войск поразили из ПЗРК российский ударный вертолет Ка-52.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram

Детали: Сообщается, что 7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

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Командующий добавляет, что вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.

Что предшествовало: В утренней сводке Генштаба о потерях врага за 7 февраля значился уничтоженный Силами обороны Украины вертолет.

Темы: война
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