Российский ударный "Аллигатор" был уничтожен на Авдеевском направлении
Четверг, 8 февраля 2024, 12:17
На Авдеевском направлении бойцы сухопутных войск поразили из ПЗРК российский ударный вертолет Ка-52.
Источник: командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram
Детали: Сообщается, что 7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
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Командующий добавляет, что вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.
Что предшествовало: В утренней сводке Генштаба о потерях врага за 7 февраля значился уничтоженный Силами обороны Украины вертолет.