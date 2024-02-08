Россияне будут продолжать наступления вокруг Авдеевки − британская разведка
Авдеевка до сих пор остается в фокусе россиян, поэтому оккупанты продолжат свои наступательные усилия в этом районе в последующие недели, считает разведка Великобритании.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 8 февраля
Дословно из обзора: "За последние четыре недели около 600 управляемых боеприпасов были запущены по украинским позициям в Авдеевке с применением тактической авиации. Российские вылеты увеличили число ударов управляемыми боеприпасами с 30 до 50 5 февраля 2024 года − на 66% за последние две недели".
Детали: Сообщается, что Россия продолжает атаковать на юго-восточных окраинах города, бои идут за каждую улицу.
По данным разведки, за последние 2 недели россияне с высокой вероятностью переместили в сектор Авдеевки дополнительные силы, увеличивая давление на украинские позиции вокруг города.
В то же время Украина продолжает контратаки, чтобы обезопасить функционирование основного маршрута снабжения.
Также указывается, что российская авиация вынуждена держаться на расстоянии из-за украинской противовоздушной обороны, а это сказывается на точности применения россиянами боеприпасов.
"Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этой зоне в течение следующих недель с широким использованием мощностей тактической авиации для поддержки своих усилий", − говорится в обзоре.
Предыстория:
- В предыдущем обзоре британской разведки утверждалось, что российский режим считает, что сумел устранить любые потенциальные угрозы от группы Вагнера.
- В одном из предыдущих обзоров разведка также рассказывала, как в России используют остатки ЧВК "Вагнер" после неудачного мятежа Пригожина.