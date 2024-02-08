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Россияне будут продолжать наступления вокруг Авдеевки − британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 12:55
Россияне будут продолжать наступления вокруг Авдеевки − британская разведка
Скриншот з deepstatemap.live

Авдеевка до сих пор остается в фокусе россиян, поэтому оккупанты продолжат свои наступательные усилия в этом районе в последующие недели, считает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 8 февраля

Дословно из обзора: "За последние четыре недели около 600 управляемых боеприпасов были запущены по украинским позициям в Авдеевке с применением тактической авиации. Российские вылеты увеличили число ударов управляемыми боеприпасами с 30 до 50 5 февраля 2024 года − на 66% за последние две недели".

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Детали: Сообщается, что Россия продолжает атаковать на юго-восточных окраинах города, бои идут за каждую улицу.

По данным разведки, за последние 2 недели россияне с высокой вероятностью переместили в сектор Авдеевки дополнительные силы, увеличивая давление на украинские позиции вокруг города.

В то же время Украина продолжает контратаки, чтобы обезопасить функционирование основного маршрута снабжения.

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Также указывается, что российская авиация вынуждена держаться на расстоянии из-за украинской противовоздушной обороны, а это сказывается на точности применения россиянами боеприпасов.

"Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этой зоне в течение следующих недель с широким использованием мощностей тактической авиации для поддержки своих усилий", − говорится в обзоре.

Предыстория:

  • В предыдущем обзоре британской разведки утверждалось, что российский режим считает, что сумел устранить любые потенциальные угрозы от группы Вагнера.
  • В одном из предыдущих обзоров разведка также рассказывала, как в России используют остатки ЧВК "Вагнер" после неудачного мятежа Пригожина.

Темы: АвдеевкаразведкаВеликобритания
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