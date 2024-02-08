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Омбудсмен обратится к ООН и Красному Кресту из-за "суда" над украинскими пленными

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 февраля 2024, 13:01
Омбудсмен обратится к ООН и Красному Кресту из-за суда над украинскими пленными
"Осужденные" украинские военные. Фото: Генеральная прокуратура РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально обратится в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за устроенного донецкими боевиками "суда" над пленными украинскими бойцами.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "В очередной раз так называемый "суд" террористической группировки "ДНР" осуждает наших граждан. На этот раз 33 украинских военных получили сроки от 27 до 29 лет заключения. Их обвинили в обстрелах жилых домов так называемой "республики".

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Циничное решение несуществующего "Верховного суда ДНР" в день, когда в результате российской ракетной атаки по жилым домам городов Украины гибнут мирные украинцы.

...Принятые так называемым "судом" квазиобразования "ДНР" приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток, их можно считать военным преступлением. Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории.

Я, как Омбудсман Украины, обращусь с официальными письмами в ООН и МККК для фиксации нарушений норм международного гуманитарного права.

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Еще раз замечу, объявленные приговоры осуществляются непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями, и являются незаконными. Такой "суд" - это нарушение права на справедливый судебный процесс и очередное военное преступление России".

Детали: Лубинец призвал мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских бойцов.

Темы: омбудсменпленныеДонецкая область
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