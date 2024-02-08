Путину нарисовали "оппонентов" на выборах. Единственного, кто против войны, – отвергли

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала еще трех кандидатов на предстоящих выборах президента России, кроме действующего диктатора Владимира Путина. Не зарегистрировали единственного кандидата, который выступал против войны с Украиной – Бориса Надеждина.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости", Meduza

Дословно: "По итогам сегодняшнего заседания ЦИК стало понятно, что в бюллетенях на выборах президента будет 4 кандидата".

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Детали: На заседании 8 февраля ЦИК РФ официально объявила о допуске к выборам Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Им вручили удостоверения кандидатов.

Четвертым кандидатом стал - российский диктатор Владимир Путин, который "правит" Россией с 1999 года (4 года как глава правительства и 20 – как президент РФ).

Председатель российской комиссии Элла Памфилова сообщила, что в регистрации отказали Борису Надеждину. Официальной причиной в РФ назвали "процент забракованных подписей выше допустимых 5%".

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В то же время источники российских СМИ утверждают, что в Кремле опасались, что он наберет более 10% (и обойдет кандидатов от парламентских партий).

Надеждин был единственным среди кандидатов, кто открыто выступает против войны с Украиной.

По словам источников, в политическом блоке администрации Путина, никаких шансов на регистрацию у антивоенного кандидата не было - а его популярность стала "неприятным сюрпризом" для Кремля.

Собеседник, близкий к Кремлю, рассказал, что за время кампании Надеждин "превратился из нишевой истории в массовую" - а в Кремле недооценили количество россиян, способных на "активное высказывание" против войны.

В регистрации в РФ отказали также лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу.

Также в регистрации отказали бьюти-блогеру Раде Русских, которая сдала в ЦИК РФ 476 подписей в свою поддержку вместо необходимых для самовыдвиженца 300 тысяч.

Напомним: