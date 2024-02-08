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Путину нарисовали "оппонентов" на выборах. Единственного, кто против войны, – отвергли

Алена МазуренкоЧетверг, 8 февраля 2024, 13:13
Путину нарисовали оппонентов на выборах. Единственного, кто против войны, – отвергли
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО ТАСС

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала еще трех кандидатов на предстоящих выборах президента России, кроме действующего диктатора Владимира Путина. Не зарегистрировали единственного кандидата, который выступал против войны с Украиной – Бориса Надеждина.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости", Meduza

Дословно: "По итогам сегодняшнего заседания ЦИК стало понятно, что в бюллетенях на выборах президента будет 4 кандидата".

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Детали: На заседании 8 февраля ЦИК РФ официально объявила о допуске к выборам Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Им вручили удостоверения кандидатов.

Четвертым кандидатом стал - российский диктатор Владимир Путин, который "правит" Россией с 1999 года (4 года как глава правительства и 20 – как президент РФ).

Председатель российской комиссии Элла Памфилова сообщила, что в регистрации отказали Борису Надеждину. Официальной причиной в РФ назвали "процент забракованных подписей выше допустимых 5%".

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В то же время источники российских СМИ утверждают, что в Кремле опасались, что он наберет более 10% (и обойдет кандидатов от парламентских партий).

Надеждин был единственным среди кандидатов, кто открыто выступает против войны с Украиной.

По словам источников, в политическом блоке администрации Путина, никаких шансов на регистрацию у антивоенного кандидата не было - а его популярность стала "неприятным сюрпризом" для Кремля.

Собеседник, близкий к Кремлю, рассказал, что за время кампании Надеждин "превратился из нишевой истории в массовую" - а в Кремле недооценили количество россиян, способных на "активное высказывание" против войны.

В регистрации в РФ отказали также лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу.

Также в регистрации отказали бьюти-блогеру Раде Русских, которая сдала в ЦИК РФ 476 подписей в свою поддержку вместо необходимых для самовыдвиженца 300 тысяч.

Напомним:

  • 29 января Центризбирком России зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на "президентских выборах" в марте текущего года.
  • Выборы в России запланированы на март 2024 года.

Темы: ПутинвиборыРосcияпрезидент
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