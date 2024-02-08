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Польские фермеры с понедельника заблокируют еще один КПП на границе Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 13:57
Польские фермеры с понедельника заблокируют еще один КПП на границе Украины
ФОТО: GETTY IMAGES

В понедельник, 12 февраля, польские фермеры частично заблокируют пункт пропуска "Зосин – Устилуг" с польской стороны границы.

Источник: Государственная таможенная служба Украины, "Европейская правда"

Дословно: "По предварительной информации польской стороны, забастовка местных фермеров распространится также на пункт пропуска "Зосин – Устилуг" с польской стороны границы".

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Детали: Поэтому в понедельник ожидается частичное блокирование движения на КПП. Для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным.

Грузовые автомобили массой до 7,5 тонн забастовщики планируют пропускать по три в час в каждую сторону.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось о блокировании с 9 февраля КПП "Дорогуск – Ягодин" на границе с Польшей.
  • Формально причиной для блокировки стало решение Еврокомиссии о продлении еще на год полного открытия рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.
  • В Министерстве сельского хозяйства Польши провели переговоры с представителями фермерских ассоциаций, которые готовят большой протест.
  • Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский сказал, что ЕС нужно как-то реагировать на то, что продукция европейских фермеров становится неконкурентоспособной, и что от импорта сельхозпродукции из Украины больше всего пострадали именно польские фермеры.

Темы: Польшаграница
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