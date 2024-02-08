Польские фермеры с понедельника заблокируют еще один КПП на границе Украины

В понедельник, 12 февраля, польские фермеры частично заблокируют пункт пропуска "Зосин – Устилуг" с польской стороны границы.

Источник: Государственная таможенная служба Украины, "Европейская правда"

Дословно: "По предварительной информации польской стороны, забастовка местных фермеров распространится также на пункт пропуска "Зосин – Устилуг" с польской стороны границы".

Реклама:

Детали: Поэтому в понедельник ожидается частичное блокирование движения на КПП. Для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным.

Грузовые автомобили массой до 7,5 тонн забастовщики планируют пропускать по три в час в каждую сторону.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ