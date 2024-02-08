Довбик, Мудрик и еще 315 украинских спортсменов просрочили сроки пребывания за рубежом

Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что с начала полномасштабного вторжения РФ 317 спортсмены, тренеры и лица из спортивного персонала просрочили разрешенные сроки пребывания за рубежом.

Источник: ответ Министерства молодёжи и спорта на запрос "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Минспорта в 2022-2024 годах направило Государственной пограничной службе Украины 4760 писем относительно пересечения границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях"

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Детали: По данным Министерства молодежи и спорта, за время действия военного положения в Украине, в нарушение требований законодательства, просрочили разрешенные сроки пребывания за рубежом 317 лиц. Среди них футболисты Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов, которые играют в заграничных клубах.