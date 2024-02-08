Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Довбик, Мудрик и еще 315 украинских спортсменов просрочили сроки пребывания за рубежом

"Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 15:19
Довбик, Мудрик и еще 315 украинских спортсменов просрочили сроки пребывания за рубежом
фото с сайта "Укринформа"

Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что с начала полномасштабного вторжения РФ 317 спортсмены, тренеры и лица из спортивного персонала просрочили разрешенные сроки пребывания за рубежом. 

Источник: ответ Министерства молодёжи и спорта на запрос "Интерфакс-Украина" 

Дословно: "Минспорта в 2022-2024 годах направило Государственной пограничной службе Украины 4760 писем относительно пересечения границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях"

Реклама:

Детали: По данным Министерства молодежи и спорта, за время действия военного положения в Украине, в нарушение требований законодательства, просрочили разрешенные сроки пребывания за рубежом 317 лиц. Среди них футболисты Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов, которые играют в заграничных клубах.

Темы: спортвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

спорт
Довбик третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в Жироне
За 2 года в Украине лишили спортивных званий 7 тренеров и 37 спортсменов
Русин помог "Сандерленду" вырвать ничью в дерби в Чемпионшипе
Последние новости
04:24
ISW: В России внедряют законопроект, чтобы ограничить деятельность оппозиционных СМИ
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
Все новости...
Реклама: