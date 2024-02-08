ФСБ теперь пугает американскими комарами и биолабораториями Африку – СМИ

Российская ФСБ развивает дезинфомационную кампанию в Африке, распространяя, в частности, конспирологическую теорию о том, что западные компании используют континент для биоэкспериментов.

Источник: расследование The Insider

Дословно: "Как выяснил The Insider, после убийства Пригожина Кремль начал активно развивать большой проект по дезинформации и пропаганде в Африке, под общим управлением Пятой службы ФСБ. К бывшей пригожинской сетке политтехнологов-пропагандистов, работающих на континенте, Кремль добавил собственные ресурсы".

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Детали: Издание сообщает, что во главе новой дезинформационной кампании поставили опытного сотрудника Пятой службы ФСБ Артема Кюреева.

Через два месяца после убийства Пригожина, в октябре 2023 года Куреев объявил о создании информационного агентства "Африканская инициатива", а еще через месяц - о создании портала RusAfro media, материалы которого переводят на все основные языки, используемые в Африке.

Новое медиа стало быстро набирать сотрудников, ориентируясь преимущественно на африканских студентов, обучающихся в России.

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Дословно: "Риторика публикаций ФСБ-шного агентства в целом копирует риторику советских времен, разве что вместо "американского империализма" используется более модный сегодня термин "колониализм".

Агентство пытается подсвечивать все темы, которые хорошо ложатся в кремлевскую повестку дня - например, антиамериканский митинг в ЦАР, или продвигать свои "страшилки", например, историю о том, как "США пытаются покорить Африку Фейсбуком, долларами и ЛГБТ". Но недавно ресурсы Куреева запустили кампанию, на которую не решилась бы даже советская пропаганда.

Ее суть составляет конспирологическая теория о том, что западные фармацевтические компании используют Африку для биоэкспериментов и испытаний различных препаратов. Во многом она напоминает другую ФСБ-шную конспирологическую идею - об американских биолабораториях в Украине, с той лишь разницей, что в африканском варианте в историю вплетаются колониализм, Билл Гейтс и опасность вакцинации".

Больше деталей: Издание сообщает, что ФСБ использует "пригожинскую сетку Telegram-каналов в Африке". Журналисты отмечают, что после гибели Пригожина они не прекратили своей деятельности, продолжая работать на новых хозяев.

Дословно: "Насколько Пятая служба ФСБ преуспеет в распространении дезинформационных кампаний в Африке, пока сказать сложно. С одной стороны, низкий уровень медиаграмотности способствует легкому распространению конспирологических теорий, с другой - пока не заметно, чтобы усилия пропагандистов вызвали заметный отклик. Например, все публикации агентства Куреева на всех языках за последний месяц собрали менее 20 тысяч кликов, а RusAfro медиа не собрали и пяти тысяч.

Не стоит, впрочем, и недооценивать усилия ФСБ - хотя сайты были созданы еще осенью, в первые несколько месяцев они почти не обновлялись, полноценная дезинформационная кампания началась только в феврале".

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