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Европарламент принял резолюцию против дезинформации РФ и попыток подорвать демократию

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 16:36
Европарламент принял резолюцию против дезинформации РФ и попыток подорвать демократию
Фото: Getty images

Депутаты Европарламента большинством голосов в четверг приняли резолюцию, в которой осудили неустанные усилия России по подрыву европейской демократии с помощью различных форм вмешательства и дезинформации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента

Детали: В резолюции, принятой 433 голосами "за", 56 "против" и 18 "воздержались", парламент выразил свое "полное возмущение и серьезную обеспокоенность" постоянными усилиями России, направленными на подрыв европейской демократии с помощью различных форм вмешательства и дезинформации.

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В связи с тем, что Кремль пытается посеять разногласия между европейскими гражданами, в тексте подчеркнуто, что Москва вербует некоторых депутатов Европарламента как "агентов влияния" и создала зависимые отношения с некоторыми европейскими политическими партиями, в том числе посредством финансирования.

Европарламентарии утверждают, что завербованные россиянами политики действуют как усилители российской пропаганды и служат интересам России.

Выражая глубокую обеспокоенность недавними сообщениями СМИ о том, что латвийский депутат Европарламента Татьяна Жданок якобы действовала как информатор ФСБ, резолюция подчеркивает, что как Европейский парламент, так и латвийские власти должны тщательно расследовать этот вопрос, определить соответствующие санкции и уголовное производство.

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В то же время резолюция указывает на другие случаи сознательного служения депутатов Европарламента интересам России, в том числе с помощью фейковых миссий по наблюдению за выборами на оккупированных Россией территориях.

Депутаты Европарламента возмущены тем, что Россия, часто нарушая законодательство стран-членов ЕС, нашла способы предоставлять значительное финансирование политическим партиям, политикам, чиновникам и движениям в нескольких демократических странах с целью вмешательства и получения рычагов влияния на их демократические процессы.

Эти усилия РФ охватывают предоставление банковских кредитов, покупку и коммерческие сделки, а также содействие финансовой деятельности.

В тексте также приведены примеры недавних попыток российского вмешательства в разных странах, включая предоставление нарративов ультраправым политическим партиям и деятелям в Германии и Франции с целью подрыва общественной поддержки Украины, а также в Словакии.

Евродепутаты также обеспокоены широким распространением дезинформации и незаконного контента на социальной медиа-платформе X, ранее известной как Twitter.

Учитывая поддержку Москвой сепаратистских движений в Европе, депутаты Европарламента крайне обеспокоены вероятными связями между каталонскими сепаратистами, включая представителей регионального правительства Каталонии, а также бывшего регионального лидера и нынешнего депутата Европарламента Карлеса Пучдемона, с одной стороны, и российской администрацией, с другой стороны.

Парламент хочет, чтобы дела, связанные с контактами между каталонскими евродепутатами и российскими представителями, были переданы в Консультативный комитет Европарламента по вопросам поведения членов Европарламента для дальнейшего изучения.

Парламент также призывает соответствующие судебные органы провести эффективное расследование связей депутатов Европарламента, вероятно связанных с Кремлем.

Темы: ЕСРосcиядезинформация
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