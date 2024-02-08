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На Левобережье враг атакует ВСУ без поддержки бронетехники - Гуменюк

"Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 17:51
На Левобережье враг атакует ВСУ без поддержки бронетехники - Гуменюк
Наталия Гуменюк,фото: Getty Images

Руководство российских оккупантов из-за больших потерь наложило "эмбарго" на использование бронетехники во время штурмов позиций Сил обороны на левом берегу Днепра. Враг атакует группами пехоты.

Источник: пресс-офицер Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк в эфире "Единых новостей", передает "Укринформ"

Прямая речь: "Долгое время мы наблюдаем, что у них действует запрет использовать бронетехнику во время штурмов, то есть они в начале делали штурмы по классике тактики ведения боев с использованием бронетехники, но ее теряли, поэтому через некоторое время прекратили ее использовать. Мы узнали, что у них действует запрет, то есть штурмы осуществляются непосредственно группами пехоты"

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Детали: Она отметила, что враг не отказывается от попыток атаковать позиции ВСУ на Левобережье. Однако количество штурмов уменьшилось с 10-15 раз до 3-4 за сутки. По словам Гуменюк, оккупантам "все сложнее собрать группу смертников".

Что предшествовало: Разведка Британии отметила, что из-за плохой подготовки и координации российских войск, РФ не может вытеснить ВСУ с левобережья Херсонской области. В то же время, несмотря на значительные потери личного состава, оккупанты продолжают наступление на Левобережье, поскольку вытеснение ВСУ с левого берега Днепра остается для них приоритетной задачей.

Темы: войнаРосcияУкраина
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