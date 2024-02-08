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Над Днепропетровщиной силы ПВО сбила российскую ракету Х-59

Станислав ПогориловЧетверг, 8 февраля 2024, 18:16
Над Днепропетровщиной силы ПВО сбила российскую ракету Х-59
иллюстративное фото Getty Images

Воздушное командование "Восток" сообщило о сбитии управляемой авиационной ракеты Х-59 российских захватчиков в Днепропетровской области.

Источник: воздушное командование "Восток" в Facebook, воздушные силы в Telegram

Дословно: "В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".

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Детали: Перед этим ракетная опасность была объявлена в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областях.

Воздушные силы сообщали о движении российской ракеты в направлении Кривого Рога.

Темы: ракетный ударДнепропетровская областьвойна
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