Над Днепропетровщиной силы ПВО сбила российскую ракету Х-59
Четверг, 8 февраля 2024, 18:16
Воздушное командование "Восток" сообщило о сбитии управляемой авиационной ракеты Х-59 российских захватчиков в Днепропетровской области.
Источник: воздушное командование "Восток" в Facebook, воздушные силы в Telegram
Дословно: "В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".
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Детали: Перед этим ракетная опасность была объявлена в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областях.
Воздушные силы сообщали о движении российской ракеты в направлении Кривого Рога.