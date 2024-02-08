В Пермском крае РФ произошел взрыв на газопроводе, есть пострадавшие

В населенном пункте Куеда Пермского края РФ произошел взрыв на газопроводе, сообщают, что огонь перекинулся на жилые дома, есть пострадавшие.

Источник: пропагандистские СМИ ТАСС и РИА новости, телеграмм-каналы Baza и Mash

Детали: По данным СМИ, шесть человек, среди которых два ребенка, пострадали от пожара. Телеграмм-каналы пишут, что слышен взрыв на газопроводе.

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Из газопровода бьет "факел", огонь перекинулся на окрестные жилые дома. Местная железная дорога привлекла пожарный поезд для тушения.