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Враг атаковал 11 громад Сумщины, за сутки – более 250 взрывов

Ольга ГлущенкоПятница, 9 февраля 2024, 05:36
Враг атаковал 11 громад Сумщины, за сутки – более 250 взрывов
последствия обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 41 обстрел Сумской области, зафиксирован 251 взрыв.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Кролевецкая, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

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На Великописаревскую громаду осуществлена атака БпЛА со сбросом ВОГ, 2 взрыва, также были минометные обстрелы, 21 взрыв.

По Белопольской общине враг бил из минометов, 39 взрывов; артиллерии, 50 взрывов; гранатометов, 64 взрыва. Также был авиаудар, 2 взрыва и танковый обстрел, 8 взрывов.

В Краснопольской общине зафиксирован обстрел FPV-дроном, 4 взрыва и атака БпЛА со сбросом ВОГ, 2 взрыва.

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По Хотинской общине россияне ударили из артиллерии, 14 взрывов и минометов, 5 взрывов.

На территории Есманьской общины россияне сбросили 4 мины. Были также обстрелы FPV-дроном, 3 взрыва.

По Середино-Будской громаде осуществлен обстрел FPV-дроном, 1 взрыв и минометный обстрел, 3 взрыва.

В Шалыгинской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 3 взрыва.

По Миропольской громаде был минометный обстрел, 4 взрыва и артобстрел, 2 взрыва.

Кролевецкая громада: осуществлен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

По Юнаковской общине враг бил из артиллерии, 20 взрывов.

По Ворожбянской громаде осуществлен артиллерийский обстрел, 1 взрыв.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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