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Глава Пентагона возглавит заседание "Рамштайн-19"

Ольга ГлущенкоПятница, 9 февраля 2024, 06:12
Глава Пентагона возглавит заседание Рамштайн-19
Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы в формате "Рамштайн", запланированное на 14 февраля в Брюсселе.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун на следующей неделе отправятся в Брюссель, чтобы 14 февраля лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины.

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Это будет 19-е заседание с тех пор, как Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года".

Детали: Райдер отметил, что представители Министерства обороны США присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным чиновникам почти 50 стран для обсуждения войны и поддержки Украины со стороны международного сообщества.

Прямая речь: "Находясь в Брюсселе, Остин также примет участие в совещании министров обороны НАТО 15 февраля в штаб-квартире НАТО".

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Темы: РамштайнСШАвойна
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