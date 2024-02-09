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СБУ: Агент РФ установил вебкамеры возле Николаевского морпорта, чтобы шпионить за кораблями

Валентина Романенко, "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 11:20
СБУ: Агент РФ установил вебкамеры возле Николаевского морпорта, чтобы шпионить за кораблями
фото СБУ

Служба безопасности Украины  разоблачила в Николаеве предателя, который собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "В зоне особого внимания врага были военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, которые экспортируют агропродукцию"

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Детали: По данным следствия, мужчину завербовали российские спецслужбы в конце 2023 года. Злоумышленник должен был следить за военными кораблями ВСУ, а также морскими судами торгового флота Украины.

Для этого фигурант установил несколько вебкамер на технологических сооружениях вблизи местного порта. За непрерывной онлайн-трансляцией морского и речного трафика дистанционно следили российские спецслужбы.

Еще одной задачей подозреваемого было выявление блокпостов ВСУ, в том числе военных госпиталей и учебных центров.

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Злоумышленника задержали с поличным, когда он пытался установить еще одну веб-камеру с видом на речную акваторию. Работники СБУ деактивировали скрытые видеоустройства.

Сейчас российский агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 
переписка предателя
фото сбу
 

Темы: СБУНиколаевгосизмена
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