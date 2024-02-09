Экс-генералу времен Януковича заочно сообщили о подозрении
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении в коллаборационизме бывшему высокопоставленному чиновнику СБУ времен президента Виктора Януковича Сергею Ганже, который сейчас возглавляет так называемую "службу безопасности" на оккупированной части Запорожской области.
Источники: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований
Дословно ГБР: "После полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину в 2022 году, бывший чиновник добровольно занял руководящую должность в филиале ФСБ РФ на временно оккупированной территории Украины.
Он возглавил "государственную службу безопасности по Запорожской области" и совершает действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".
Детали: По материалам СБУ и ГБР, Ганжа причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области.
С 2014 года он скрывался на территории РФ. В 2015 году по материалам СБУ фигуранта объявили в розыск за государственную измену.
После начала полномасштабного вторжения России Ганжа помогал оккупантам в распространении кремлевского режима. В частности переехал во временно захваченный Мелитополь, где его назначили руководителем так называемой "государственной службы безопасности Запорожской области".
На этой должности Ганжа организовывал массовые преследования, похищения и пытки местных жителей. По данным следствия, людей похищали прямо посреди улицы или из собственных домов, а затем доставляли в российские застенки.
На основании собранных доказательств Ганже заочно сообщено о дополнительном подозрении в коллаборационной деятельности.
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.
Предыстория:
- В октябре 2023 года правоохранители сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен президента Виктора Януковича и двадцати сотрудникам ФСБ РФ.
- По данным следствия, во время событий Революции Достоинства, при содействии сотрудников ФСБ РФ тогдашнее руководство СБУ приняло участие в подрыве суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности. Экс-чиновники, по указанию российских кураторов, также разжигали национальную, религиозную вражду и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений.