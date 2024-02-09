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Умеров представил Генштабу нового главкома и поблагодарил Залужного

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 февраля 2024, 14:13
Умеров представил Генштабу нового главкома и поблагодарил Залужного
АЛЕКСАНДР СЫРСКИЙ, ФОТО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ЗСУ

Министр обороны Рустем Умеров представил в Генеральном штабе нового главнокомандующего Александра Сырского, на церемонии также присутствовал экс-главнокомандующий Валерий Залужный.

Источник: Минобороны

Прямая речь Умерова: "Также поблагодарил генерала Валерия Залужного, который присутствовал во время этого события, за лидерство в непростое время и проделанную работу.

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Как министр обороны, гарантирую всю возможную поддержку действий и решений командования Вооруженных сил Украины. Оборона - в надежных руках. До победы".

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Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
  • Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

Темы: СырскийЗалужныйУмеров РустемГенштаб
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