Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин определил, кто временно будет руководить Минветеранов

Валентина РоманенкоПятница, 9 февраля 2024, 15:14
Кабмин определил, кто временно будет руководить Минветеранов
Александр Порхун. фото с сайта "Армія Inform"

Обязанности министра по делам ветеранов временно исполнять будет Александр Порхун.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Временно возложено исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Порхуна Александра Владимировича".

Реклама:

Детали: Порхун был первым заместителем Юлии Лапутиной, заявление об отставке которой удовлетворила Верховная Рада.

Темы: Кабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

УП и ВКУ создали интерактивную карту акций к 24 февраля по всему миру

РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать

Силы ПВО сбили три российских самолета

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Welt: Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за "критического отношения" к РФ

Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО

Все новости...

Читайте УП В Google News

Кабинет министров
Кабмин создал комитет, который должен вывести ОПК на новый уровень
Заявление общественности о перезагрузке Министерства по делам ветеранов
Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов
Последние новости
17:23
Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибший и раненый
17:14
Простые физические упражнения могут быть эффективными при лечении депрессии – исследование
17:08
УП и ВКУ создали интерактивную карту акций к 24 февраля по всему миру
16:41
Норвегия передает Украине партию медицинского оборудования для военных
16:40
Зоозащитники ищут дом пса, который жил с военными на передовой и получил травму
16:33
видеоЗеленский: Ключевой вопрос сейчас - сохранение американской поддержки
16:24
Договор о безопасности с Нидерландами "на финальном этапе" – Рютте
16:20
исправленоЧехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины - Павел
16:14
ЕБРР и Италия выделит 200 миллионов евро на восстановление ГЭС
16:06
обновленоВ Купянске разрушен дом на 2 подъезда, под завалами могут быть люди
Все новости...
Реклама: