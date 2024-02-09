Кабмин определил, кто временно будет руководить Минветеранов
Пятница, 9 февраля 2024, 15:14
Обязанности министра по делам ветеранов временно исполнять будет Александр Порхун.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Дословно: "Временно возложено исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Порхуна Александра Владимировича".
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Детали: Порхун был первым заместителем Юлии Лапутиной, заявление об отставке которой удовлетворила Верховная Рада.