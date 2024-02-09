Мобилизовали больного эпилепсией, который умер в первый день: будут расследовать, как провели медосмотр

В августе 2023 года Одесский областной ТЦК мобилизовал мужчину с эпилепсией, который умер в первый день службы. Омбудсмен сообщил, что смерть мужчины расследуют по факту непроведения медосмотра военнообязанного и неоказания медицинской помощи.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Дословно: "Во время мониторинга интернет-сети обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы".

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Детали: Лубинец сообщил, что направил запрос в специализированную прокуратуру в сфере обороны, которая взяла на контроль это дело. Там также проведут досудебное расследование уголовных производств по факту смерти мужчины.

Правоохранители будут расследовать "непроведение надлежащего медицинского осмотра военнообязанного; непринятие должностными лицами в/ч своевременных и необходимых мер медицинской помощи".

Также омбудсмен обратился в органы военного командования по усилению контроля и соблюдения требований закона о проведении мобилизации, воинского учета граждан и прохождения ВВК: "В настоящее время ход досудебных расследований находится на моем постоянном контроле".

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Что предшествовало: В августе 2023 года появилась информация, что в Одесской области военкомат мобилизовал 29-летнего мужчину, который имел проблемы со здоровьем. Он якобы прошел медкомиссию за два часа и сразу оказался в воинской части.

Ночью того самого ему стало плохо: его тошнило. На утреннем строю у мужчины случился эпилептический приступ и он потерял сознание. Однако врачи не оказали ему квалифицированной помощи. Впоследствии у него случился еще один приступ, и врачи констатировали смерть.

Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что документы о здоровье и пригодности мужчины к военной службе военкомат получил от работников больницы, где тот проходил медицинскую комиссию.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что Специализированная военная прокуратура области расследует этот инцидент. Тогда его квалифицировали по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.425 (халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия) УК.