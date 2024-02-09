Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин уточнил сферы использования языка нацменьшинств в Украине

"Европейская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 21:50
Кабмин уточнил сферы использования языка нацменьшинств в Украине
Фото: Getty Images

Правительство Украины на заседании 9 февраля утвердило Методологию использования языков национальных меньшинств в рамках рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС.

Источник: "Европейская правда", Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Детали: Методология, как объясняется устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, где они традиционно проживают или где нацменьшинства составляют более 15% населения.

Реклама:

Документ регламентирует, в каких сферах общественной жизни языки нацменьшинств могут использоваться наряду с государственным языком: коммуникации с органами власти; публичные, социальные и медицинские услуги, топографическая информация; вывески органов власти и коммунальных предприятий.

"Использование языка национального меньшинства (сообщества) разрешается по решению соответствующего сельского, поселкового или городского совета", – добавляют в офисе вице-премьера.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах 8 декабря, его в тот же день подписал президент Владимир Зеленский.
  • Лидеры венгерских общин Украины положительно оценили новый закон. Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску также приветствовала принятие закона.
  • На прошлой неделе после встречи с венгерским коллегой глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией относительно прав нацменьшинств и специальная комиссия под эгидой МИД за 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

Темы: Кабинет министровУкраинанацменьшинстваязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов и бездействия Конгресса США – Байден

Зеленский поговорил с Байденом: Рад, что могу рассчитывать на полную поддержку

3-я ОШБр: Большая часть войск вышла из Авдеевки, массового попадания в плен нет

УП и ВКУ создали интерактивную карту акций к 24 февраля по всему миру

исправленоЧехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины - Павел

РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать

Все новости...

Читайте УП В Google News

Кабинет министров
Кабмин утвердил план выполнения рекомендаций ЕС для Украины
Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно во время мобилизации и военного положения
Кабмин создал комитет, который должен вывести ОПК на новый уровень
Последние новости
04:07
ISW: Россия захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе
03:04
На акциях памяти Навального в России задержали более 284 человек
02:04
ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов и бездействия Конгресса США – Байден
01:43
Немецкая компания Rheinmetall планирует построить в Украине завод по производству боеприпасов
01:01
В Полтавской области прогремели взрывы
00:43
Россияне запускали "Шахеды": курс северо-западный
00:27
В Краматорске из-под завалов извлекли тело второго погибшего - 23-летнего мужчину
00:13
В Харькове прогремели взрывы
23:54
Орбан считает отставку президента правильной, но "потерей для страны"
23:17
В ОСУВ "Таврия" назвали потери россиян: Авдеевка выполнила миссию стачивания резерва РФ
Все новости...
Реклама: