Кабмин уточнил сферы использования языка нацменьшинств в Украине

Правительство Украины на заседании 9 февраля утвердило Методологию использования языков национальных меньшинств в рамках рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС.

Источник: "Европейская правда", Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Детали: Методология, как объясняется устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, где они традиционно проживают или где нацменьшинства составляют более 15% населения.

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Документ регламентирует, в каких сферах общественной жизни языки нацменьшинств могут использоваться наряду с государственным языком: коммуникации с органами власти; публичные, социальные и медицинские услуги, топографическая информация; вывески органов власти и коммунальных предприятий.

"Использование языка национального меньшинства (сообщества) разрешается по решению соответствующего сельского, поселкового или городского совета", – добавляют в офисе вице-премьера.

Напомним:

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